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【置業調查】首置平均年齡31歲　近7成靠家人上車　平均資助186萬元

個人增值 18:50 2021/11/11

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【置業調查】首置平均年齡31歲　近7成靠家人上車　平均資助186萬元

本港樓價高企，上車難持續困擾港人，不少人更指上車要靠「父母幹」。花旗銀行公布最新一期市民置業意向調查，發現近10年首次置業的受訪者當中，67%表示得到家人資助，較10年前多出15個百分點，而資助金額亦由10年前平均50萬元，上升至現時的186萬元。

【40歲月入6萬計劃買樓收租 1萬月供股票組合應點砌？：按此

40%受訪者看好樓價

花旗銀行委託港大，於今年第3季訪問超過500名21至60歲市民，38%受訪者認為本港樓價會繼續升，較上季跌16個百分點。就2021年全年而言，平均有42%受訪者對樓價看升，仍多於去年全年平均的23%。

但與此同時，只有4%受訪者認為現時是置業的好時機，較上季減3個百分點。調查亦發現，受訪者今年第3季的置業意慾較上季跌1個百分點，至13%。

【美國倘加息 港P及H會點走？：按此

家人資助平均186萬元

調查指，置業興趣最高的年齡層為21至24歲的年輕一族，而首置平均年齡為31歲。他們認為適合他們居住需要的物業樓價平均為580萬元，對比10年前受訪者認為所需樓價270萬元高出115%。

另一方面，近10年首次置業的受訪者當中，67%表示得到家人資助，比10年前多出15個百分點。此外，家人資助金額亦由10年前平均50萬元，上升至現時的186萬元。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財規劃

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