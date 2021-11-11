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【ESG】晨星：中國ESG基金第3季錄76億美元淨流入　投資者對氣候變化主題興趣漸濃

基金新聞 17:40 2021/11/11

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【ESG】晨星：中國ESG基金第3季錄76億美元淨流入　投資者對氣候變化主題興趣漸濃

晨星（Morningstar）公布關於亞洲（日本除外）可持續發展基金的最新數據，中國ESG基金資產在第三季度強勁增長33%，達到475億美元。晨星表示，隨着近年中國政府積極實現碳減排目標，投資者對ESG基金愈來愈感興趣。

【自砌投資組合無難度？3個實用網站評估ESG表現：按此

中國ESG基金第3季淨流入創紀錄

根據數據，亞洲（日本除外）ESG基金在今年第3季度淨流入資金強勁，達到81億美元，中國ESG基金佔當中的76億美元。而香港的ESG基金，在今年首季錄得1.5億美元的淨流入後，連續兩季出現淨流出的情況，第3季淨流出近2,963萬美元的資金。

亞洲（日本除外）ESG基金資產較上季增長25%，第3季達到613億美元。中國ESG基金資產總額較上季增長33%，在第3季達到476億美元；而香港的ESG基金資產總額則較上季增長約4.4%，達到9.4億美元。

【再生能源大趨勢 蓋茨預言：30年後石油公司或變得一文不值：按此

投資者對氣候變化主題興趣漸濃

至於新基金方面，在亞洲（日本除外）市場，第3季度共有34隻新基金推出，其中20隻來自中國。在中國新推出的20隻ESG基金中，有9隻為權益型ETF，反映中國被動投資的快速發展。

晨星指，中國推出的大多數ESG基金都聚焦於氣候相關主題，與政府為實現碳減排目標一致，包括在今年7月啟動全國碳交易市場，也促使投資者對中國的新能源和低碳產品產生濃厚的興趣。

晨星中國基金研究助理分析師陳丹彤表示，今年中國投資者對ESG基金的興趣愈來愈大，特別是在可再生能源和低碳產品方面，這是因為中國政府繼續致力實踐到2030年達到排放峰值和到2060年實現碳中和的承諾。她又指，很多本地基金公司將碳中和視為長期增長主題之一，推出相關主題的基金，以滿足日益增長的需求。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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