▲ 【理財個案】40歲月入6萬計劃買樓收租 1萬月供股票組合應點砌？

不少人相信投資磚頭最穩陣，近年本港樓價不斷上升，更吸引已上車的業主有意再買樓收租。有讀者今年40歲，現時已供斷自住物業，計劃5年內再買樓收租，他希望透過月供股票累積資金，計劃每月投放1萬元。這個月供股票組合應點砌？看看龔成是如何回答。

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讀者：

你好，本人40歲，月入6萬元，有間供完嘅居屋自住，本人想5年後再買樓收租。現時打算每個月用1萬元月供股票，另外月儲1萬元。

可否給一些建議我，呢個安排可唔可行，另外應該買邊類型股票比較好？謝謝。

龔成︰

我哋投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

你40歲，應以增值為主，建議你用「平穏增長股」＋「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

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你每月用1萬元做月供，其餘1萬元先儲起的策略，係正確。

月供方面，你可以選擇投資在平穏增長股，及小注潛力股

潛力股例如： 安碩恒生科技ETF （03067）

中生製藥 （01177）

福壽園 （01448）

小米 （01810）

港交所 （00388）

舜宇光學 （02382）

阿里 （09988）

騰訊 （00700）

GX中國電車ETF （02845）

三星FANG ETF （02814） 。 如果有投資美股，可投資Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ）。

如果你現時無太多投資經驗，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資經驗，潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在平價時加大力度掃貨，然後長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】