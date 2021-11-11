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【理財規劃】理財規劃不僅是慳錢存錢　5個習慣助你成為儲錢高手

博客 14:50 2021/11/11

分享：

存款保障委員會委託民意研究所最近做了一個研究，發現六成二的18歲以上受訪者有儲蓄習慣，每人每月平均儲6600元，是自2018年推出調查以來最低。不過，調查並沒有提及受訪者平日是如何儲蓄，筆者找到另一個類近的調查給大家參考，看看儲錢高手平時會點做。

據Principal近期的一項調查中，能將收入的15%或更多儲蓄用於退休，或者向僱主退休計劃供款達最高年度限額90%或更多的超級儲蓄者都有一些值得注意的習慣。

1. 85%按時支付帳單

按時支付帳單有助提高信用評分，評分愈高，借錢就愈容易、愈實惠。這可能意味着降低按揭貸款的利率，或者有資格獲得負擔得起的汽車貸款。以負擔得起的方式借貸通常意味着你還有更多的錢可以儲蓄。在香港借錢都有信貸評分，所以這點都適用。

2. 73%的人全額支付信用卡

每月全額還清你的信用卡意味着沒有欠款餘額。反過來，這意味着不會產生昂貴的利息費用。通過不花錢還利息，你可以在銀行帳戶中存更多錢。此外，過高的信用卡欠款會降低你的信用評分，這是為何要全額還清卡數的另一個原因。

3. 49%的人出於需要不使用信用卡

有些人在出現人工無法支付的費用時使用信用卡，但這很容易出現負債。更好的選擇是使用信用卡提供的便利，購物時獲得現金回贈和其他獎勵。欠下信用卡的卡數，長遠會愈滾愈大，在香港多數信用卡的年息率都超過20厘，所以拖卡數絕不明智。

4. 31%的人每月花時間提高金融知識

閱讀個人理財知識可能不是度過一個下午的最激動人心的方式。但是，你愈是努力增加自己的金融知識，就愈能做出明智的選擇，幫助你減少支出並增加儲蓄。如果你對個人理財的某個特定領域缺乏瞭解，請進行一些研究。

5. 21%有每個月遵循的預算

堅持預算是避免超支的好方法。理想情況下，你的預算不僅應考慮到你的每月經常性開支，還應考慮到你在1年中面臨的一次性開支，例如年度保險費。

總結

省錢不僅僅是把更多的錢存入銀行，這也與全年保持良好的習慣有關。如果你的目標是增加儲蓄，那麼盡快養成以上習慣，能成為建立財務安全的基本步。

 

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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