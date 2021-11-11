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【港元定存】3個月港元存息比較　年息高見6.88厘

收息攻略 14:05 2021/11/11

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低息環境持續，港元活期存款近乎零息水平。如果保守投資者想為資產增值，還有哪些方法呢？最近不少港銀推出港元定期存款存息優惠，本網搜羅了3個月港元定存計劃，最高可達6.88厘！

【8間虛擬銀行活期利率大檢閱 邊間活期年息高達5厘？：按此

■3個月港元存息比較，邊間年息達6.88厘？■

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比較3個月港元定存存息，富邦銀行今次以6.88厘膺存息王，但若想享此優惠利率，需符合多項條件：新客戶透過網上理財或流動理財服務，並首次以全新資金1萬港元開立定存，優惠只可使用一次。

至於工銀亞洲近期亦推出「e開戶」新客優惠，新客戶透過手機銀行同時開立綜合帳戶，並於開戶後首3個月內開立3個月定存，可享3厘息，優惠至今年底。

另外，虛銀富融銀行的3個月定存年息為1.1厘，起存額低至1港元，適合資金不多的新手。

而富邦銀行另一個定存計劃亦可享1厘年息，惟只適用於全新資金及指定理財新客戶，入場門檻為100萬元。花旗銀行的3個月定存同為1厘息，起存額為5萬港元，優惠至11月13日。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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