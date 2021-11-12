▲ 【零存整付】愈少本愈要計！ 邊個月供儲蓄計劃可令本金滾大啲？

後生仔剛踏入社會工作，想儲錢又薪金不高，一步步慢慢累積本錢是最簡單卻是最好的方法，每個月數千幾百地存起來，逐漸就會見到成果。銀行亦有推出零存整付計劃，讓本少卻希望積少成多的人士定期定額儲起資本，其利息亦較一般活期為高。想賺多少少息，市面上有活期存款計劃日日派息計息，又能否袋多啲？

假設目標每個月儲3,000元，並以1年為期限，本網比較了富邦、交銀及大新3間傳統銀行的「零存整付」計劃，以及可以每日賺息及自行設置規則的虛擬銀行Mox儲蓄計劃，計算1年後可以取回本息有多少。以上4間銀行的年利率各有不同，本網將會使用它們網頁內的計算機計算，1年後的存款會有幾多。

大新銀行

大新銀行推出「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，若存款期為12個月，年利率為0.3%，每月存入3,000元一次，1年後共可得36,058.5元，賺取利息58.5元。

交通銀行

交通銀行零存整付存款計劃12個月的年利率為0.45%，利息金額87.75港元，1年後共可得36,087.75港元。

富邦銀行

富邦銀行零存整付儲蓄計劃，12個月的年利率為0.35%，利息金額68.25港元，一年後共可得36,068.25元。

Mox BANK

Mox「精明儲蓄」服務，存款金額總計50萬港元或以下，均可以賺取年利率0.5%的利息，計劃特點在於存戶可以每日賺息累計利息，更可以透過Mox設置規則，將資金定期轉移到你的「目標」戶口中，變相由自己設定零存整付計劃。

利用該行的「存款計算機」計算，1年後總儲存金額36,098.43元，利息金額為98.43元。

比較以上零存整付計劃，Mox在1年後可取回存款金額36,098.43，是4個計劃中最高的。當然，Mox的計劃提供的利率是在以上設定中最高的，可得利息固然較高，不過要留意計劃可享高息的存款金額有上限。存戶若有較大筆資金，亦沒有每月定時定額的限制，則可以再比較其他銀行或計劃能否提供更吸引的利息，再作選擇。

責任編輯：區祖飛

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