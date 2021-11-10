【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？

投資基金或儲蓄型保單較合適

面對價值大跌的債券，基本上已沒甚麼可做，只能夠期望情況會改善。但正如我之前所說，這部分其實佔她的可投資資產比例不算高，她反而應該多留意目前比例較高的資產，是否恰當地作出管理。她投資股票及基金共770萬元，之前價值更高，我認為她只持有股票而期間沒有檢討及適當地獲利，結果是錯過了獲利離場的機會。

Jenny亦認同她從來不會檢討投資組合是一個問題，事實上很多投資股票人士都有類似的一廂情願想法，以為持有優質股票便可以長期持有，不用管理。過去歷史已告訴我們，股市經歷了波動之後，相關股票指數長期有機會反覆向上，可惜個別股票的表現可以很參差，可能10年表現優異，然後10年表現惡劣，最後過了一段長時間，結果是原地踏步或是更差。我建議她要在今日的環球經濟及政治形勢下調整策略，需要適當獲利。假如她不是這類有心機、有知識及有時間來管理的話，便要考慮不能夠過度集中資產在個別股票上了，基金或儲蓄型保單可能更適合她。

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應限制投資金額

Jenny提出希望股票價格稍好時便減持手上股票，然後持有被動資產，她說到被動資產時，提到購買東南亞一個發展中國家的物業作收租用途，她說有朋友介紹在當地買樓收租的收益率達9厘，她認為回報很吸引。

如果能夠穩定地做到年回報9厘當然是非常吸引，不過我向她提到另一個正面對政治動盪的東南亞發展中國家，今年未發生軍事政變前，同樣地有不少人認為投資當地物業非常吸引而大舉投資，但今天已是血本無歸。所以太好的回報有時都要想清楚為何偏偏選中你？當然有危也有機，所以不想放過機會，又要控制風險，最好便是限制投資金額。對於不熟悉的投資機遇，我認為應佔總投資資產10%為限，相信會較為安心，所以以Jenny的狀況來說，應該限制在200萬元投資額以內，投資在這類不熟悉而又像很有機會的項目。

她又參加過一些理財課程，說如果要達到提早退休及財務自由的境界，便需要有4,000萬元至1億元才能做到。我解釋財務自由是一種心態，因人而異，如果她目標是需要每月2萬多元生活費，以一年30萬來計算，假如她有1,000萬元投資資產，能夠製造一年3%回報，已經可以達到目標，更何況她還有更充裕資金及將來亦會再重新工作。所以我認為她根本不用擔心退休，隨時都可以開始她期望的退休生活。另一方面，我亦提出她選擇退休是一個很可惜的決定，因為她的專業不單能夠製造可觀收入，更可以幫助很多人，所以應該考慮維持目前的生活模式，開開心心再過十年八載或更長時間才決定退休。

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【原文刊於第730期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。