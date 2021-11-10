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【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？

博客 18:55 2021/11/10

分享：

年紀愈來愈大，距離退休的日子就不斷倒數，不少人都會為退休作安排。Jenny是我專欄的長期讀者，由於她現時正面對一些個人理財抉擇，所以主動聯絡並求建議。她一開始就提到自己的人生規劃及現時的想法，她早年的人生大計是打算結婚及生兒育女，但可惜未能遇到心儀對象，加上年紀不輕，感覺最希望組織家庭的時間已過去，所以現時的規劃是希望提早退休。

    點擊圖片放大

雖然想早些退休，但她又剛剛辭去醫生的工作，不過她亦提到再過兩個月便會再重新投入工作。由於她是一位有20年年資的普通科醫生，所以從來不擔心找不到工作。Jenny這種工作幾年，便休息幾個月的生活模式已不是第一次了，而以往暫停工作的時間會到世界各地旅遊，她提到已經在近40個國家留下足迹，而未來真正退休時反而未必會如此積極去旅行。所以她估計將來退休時的支出每月都只會是2萬多元。

【40歲前實現財務自由！ 3名過來人分享提早退休心得：按此

資產管理方面，她提到最大的問題，是所持有的科技股表現不濟，再加上持有上市債券正面對財困，她用「傷亡慘重」來形容目前的投資組合。過去她也曾經投資債券失利，面對虧損，幸好最後能夠取回三成投資金額。而今次投資的債券曾經收了兩年債息，但她聽到很多市場不利消息之後，亦已有最壞打算，擔心能夠取回的本金會更少。

甚少檢討投資組合

Jenny的資產組合中，債券的比例佔15.7%，包括兩隻債券，比重又不算很高。另一方面，她認為投資失利的科技股大藍籌，而且在低價開始收集至今，雖然現時價錢相對高峰下跌了三成多，但她仍然是有盈利，加上大部分的基金都有盈利，所以她的組合表現並非像她所說的差勁。而問題反而是，她沒有一套合適的財富管理策略。以往她都有委託投資顧問為她管理組合，但對方採取了頻繁買賣策略，曾經為她購入不少進取項目，例如累計期權（Accumulators），而債券也是不停買入賣出。

由於Jenny平時工作很忙碌，便全權委託對方管理戶口，並沒有真正了解表現，根本不知道最終賺蝕是多少。而她「中伏」的債券雖然是經對方買入，但連國際投資銀行專家及她身邊的親朋好友，也曾對發行債券的上市公司前景充滿信心而推薦，導致她也在信心十足下買入了40萬美元（約310萬元），今天的狀況便不知如何是好。

應否投資發展中國家物業作收租之用？請按【下一頁

 

【原文刊於第730期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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