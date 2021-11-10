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【移居海外】全球國家聲譽排名誰稱霸？　加拿大升至第二　移民政策及投資環境奪最高分

其他地區 18:40 2021/11/10

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近年不同國家提供便利港人移民政策，例如是澳洲及加拿大的救生艇計劃，以及英國「5+1」BNO居留簽證等。移居海外，不免要考慮各項因素，包括文化、國民素質及移民政策等。2021年Anholt-Ipsos國家聲譽指數（Nation Brands Index，NBI），按照受訪者對國家各方面的評分及排名，德國連續第5年奪得榜首，而加拿大則由去年第3位晉升至第2位。

Anholt-Ipsos國家聲譽指數是一項全球國家及地區聲譽調查，由英國政治學家Simon Anholt和Pollster Ipsos主導。調查經網上進行，向來自20個國家或地區60,000名受訪者收集意見，分別按照包括政府治理、文化、國民素質、出口、旅遊、移民投資等6個方面進行評分，對560個不同國家和地區的聲譽作出綜合評價。

加拿大移民及投資排全球首位

在2021年的60個評分國家中，德國連續第5年奪得NBI榜首，受訪者認為購買德國產品及投資德國企業具有吸引力，對德國人的就業能力、政府在消除貧困方面所做的工作，以及在體育方面的出色表現予以肯定。

加拿大則從去年第3位晉升至今年的第2位，在政府治理、國民素質、移民和投資方面，加拿大排名第1，而出口、旅遊和文化方面，加拿大的排名相對穩定。

總排名方面，在前5位的國家依次是為德國、加拿大、日本、意大利及英國。

■全球國家聲譽排名最高10個國家■

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英國教育文化實力受認可

儘管英國今年的排名由第2名跌至第5名，但總體上英國的聲譽仍很好，人們仍看好英國於科學、技術、體育及文化、教育的實力，但弱點則在於國民素質和國家治理方面，國民的好客程度及保護環境意識方面，較不被看好。

在亞太地區國家中，澳洲排第10、新西蘭排第14、南韓第23、新加坡排第25，而中國則排名第31。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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