【保險優惠】Blue推雙11優惠　指定計劃首年保費低至1折

雙11促銷旺季就連買保險都有優惠！網上人壽保險Blue推出「雙11優惠狂賞Code」活動，提供3個限定優惠，包括指定保障計劃首年保費低至1折、2人同行1人價錢優惠，以及投保儲蓄保及一項自選保障，可享500元超市現金禮券的獎賞。

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指定計劃首年保費低至1折

由11月11日上午8時至晚上11時59分，成功投保WeCare保障系列，客戶可享有首年保費低至1折優惠，每張保單保費折扣最高達2,500元，名額只限首200位成功投保人士。



另由11月11日至12月17日期間，成功投保「WeSave定息儲蓄保S3（高息版）」及自選任何1份Blue的保障計劃，可額外獲得500元超市電子現金券。同時，2人同行，即可以1人價錢投保「WeGuard藥劑EASY保」（入門計劃）或「WeMedi Top Up門診保」，「WeMedi Top Up門診保」名額有限，只限首250名成功投保人士。

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詳情可瀏覽Blue網站

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責任編輯：李瑩

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