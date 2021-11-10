【大灣區】廣東提26項措施促進消費　推進大灣區國際消費樞紐建設

廣東省人民政府辦公廳昨日（9日）印發《關於促進城市消費的若干政策措施》，以推進粵港澳大灣區國際消費樞紐建設，加快培育完整內需體系，釋放消費潛力，提振消費信心。



當中，當局將會從9大方面着手，包括壯大市場主體、鼓勵連鎖經營、提升商圈消費、擴大汽車消費、激活餐飲消費、促進時尚時費、加強文旅消費、優化消費環境及加強宣傳促銷，共提出26項促進消費措施。



文件提到，會積極培育優質零售、電商平台、品牌運營企業和郵政快遞龍頭企業，設立全球總部、地區總部、功能型總部、採購中心、結算中心等，按新增零售額的一定比例給予獎勵。

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另外，會加快推動廣州北京路二期、深圳東門步行街改造提升，評選認定一批省級示範特色商圈。加強各地對商圈的整體規劃、軟硬件設施改造、市政配套、運營管理及宣傳促銷，並給予政策支持。



在擴大汽車消費方面，將會逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，釋放消費需求；並會大力推廣節能車、新能源車使用。深圳市進一步放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。

在餐飲消費方面，支持各地餐飲商戶有效延長營業時長，加大夜間消費保障力度，完善夜間交通綫路。在時尚消費上，則要加快培育本土品牌，實施增品種、提品質、創品牌等戰略。另外，亦要加強文旅平台建設及加大文旅消費促銷，開展「廣東人遊廣東」活動，舉辦廣東文化和旅遊消費季，鼓勵酒店、民宿、旅行社、景區、文娛企業等開展各種促銷活動。

責任編輯：鄭樂怡

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