【煲劇推介】Netflix人氣劇集《安眠書店》第三季 殺人狂夫妻的瘋狂新婚日記

▲ 《安眠書店》在全球擁有不少影迷，上月中新上架的第三季以婚姻生活包裝驚慄情節，令人耳目一新。

Netflix的人氣劇集《安眠書店》第三季上架兩星期，一直佔據熱播排行榜上半段位置，氣勢如虹，難怪第四季已確認續訂。恐怖情人男主角Joe今季成為人父，與同樣殺人不眨眼的情人Love共組家庭。新一季角色眾多，牽連人物更廣，殺人、密室囚禁的經典戲碼亦再次登場。

《安眠書店》（You）改編自美國作家Caroline Kepnes的暢銷同名系列小說，由憑藉《花邊教主》（Gossip Girl）成名的男星Penn Badgley主演男主角Joe，短短兩季已在全球收穫無數影迷，懸疑又驚悚的題材讓人看得欲罷不能。

▲ 新生嬰兒在劇中的存在感薄弱，沒有對角色發揮太多影響力。（電視劇照）

男主角Joe在第一季為成全自己心目中的完美愛情而殺人，事情敗露後更將情人Beck殺死；第二季為逃避「死而復生」的前女友而避走遠方，以為邂逅新的夢中情人Love，卻意外遇到「世上另一個自己」。新情人仿如女版Joe，以愛之名隨意殺人。回顧第二季尾聲，Joe準備手刃變態愛人一刻，卻發現對方肚中已懷自己孩子，一下子殺機盡消，更打算一起展開一家三口的「美好新生活」。

延續主角跟蹤癖好

血腥殺人的情節向來吸睛，但《安眠書店》的魅力不僅來自暴戾鏡頭，男主角Joe為愛癡狂的「偷窺跟蹤狂」行為、文藝腔中充滿批判的嘲諷獨白，甚至是他遊走於善良和冷血之間的道德掙扎，才是《安眠》比一般懸疑血腥劇更受人追棒之處。

前兩季的女主角如同Joe的囊中之物，她們的喜好、生活、朋友圈，甚至每天的行程，都在熟悉網絡追蹤的Joe前無所遁形。這讓早已習慣將日常生活分享至社交網絡上的你和我，瞬即代入女主角的處境，恐怖感油然而生。來到第三季，已為人夫及人父的Joe本性未改，開段已從獨白中透露自己和「怪物」共組家庭，對妻子Love的愛似蕩然無存，窺探目光馬上轉向美艷已婚鄰居。

▲ 飾演圖書館長的Tati Gabrielle美麗又知性，成為Joe在這一季第二位「獵物」。（電視劇照）

正當觀眾以為這次的「女主角」會是這位性感鄰居，即將再次看到Joe如何病態地逐步揭開女神的神秘面紗，卻忽地戛然而止。飾演芳鄰的Michaela McManus不僅主動向Joe獻媚，更在第一集就被太太Love發現，慘成她的斧下亡魂。第一集就先開殺戒，沒有緩緩鋪陳的懸疑感，也沒有過往令人不斷為女角色擔心的緊張感，狠辣又衝動，成了這一季的特色。

瘋狂的黑色幽默

比起Joe的精心策劃，Love的殺機總是突如其來又無從善後。讓過去以愛之名行兇的冷靜殺人犯Joe，變為專門替失控殺人狂妻子善後的「清道夫」。較之前兩季的陰鬱氣氛，這季明顯帶有一種瘋狂的黑色幽默味道。不論是帶着初生嬰兒埋屍、不讓孩子吃水果的生酮迷父母，抑或在森林中狂奔的詭異儀式，都有強烈的嘲弄意味。

▲ 劇集最重要「角色」之一的透明密室，今季由兩夫妻共同打造。（電視劇照）

《安眠》每一季對上流社會的弊病都有明顯的諷刺，通過來自基層兼被親母拋棄的Joe獨有的文青腔獨白表現。第三季他娶了富家女Love，搬進獨立大屋，躋身上流一族。嘲諷特權階級的任務交由另一位主要女角色，更因同病相憐而成為Joe這季姍姍來遲的「女神」。

總括而言，如期望第三季會像前兩季般「深藏不露」，難免愈看愈失望。相反，若希望看到有新變化的劇情和風格，這一季絕對會看得驚喜連連。對於從首季就追看至今的忠實紛絲來說，第四季是重回原來的風格，抑或再製造更多感官刺激或勁爆橋段，相信也是大家願意等待的懸念。

▲ 第二季登場的女主角Love，繼續在第三季演出，表現更瘋狂殺人本色。（電視劇照）