調查：約6成港人有儲蓄習慣　平均月儲$6600　創4年來新低

香港存款保障委員會公布2021年香港人儲蓄「安全感」指標調查結果，港人儲蓄金額及人數比例創4年來新低。今年僅62%受訪港人表示有儲蓄習慣，較去年跌5%；而有儲蓄習慣的受訪者每人每月的平均儲蓄金額為6,600港元，連續兩年下跌，較去年減少6%。

調查由存保會委託香港民意研究所於今年9月1日至21日期間進行，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1,006名18歲或以上的香港人，並對301名結婚15年或以下人士進行深入意見調查。

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約7成人主要以定期及活期儲蓄

雖然受訪者平均儲蓄金額下降，但每月的儲蓄中位數仍維持在5,000港元。另外，在有儲蓄習慣港人當中，僅2成有定下儲蓄目標，較去年大幅下跌18%。結果顯示，72%受訪者主要儲蓄方式為銀行活期或定期存款，另有32%港人會投資股票、債券及基金。

至於儲蓄原因方面，近4成有定期儲蓄的受訪者表示儲蓄是為了「應付不時之需」，其次為「準備退休」（22%）及「令將來生活得更好」（12%），數據與之前相若。

至於就儲蓄所帶來的「安全感」評分，今年分數為53.2分，略低於去年的54.8分，但仍有74%受訪者給予50分或以上的分數。同時，受訪者平均認為擁有約49萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，與去年的50萬港元相若，而相比去年調查錄得的大幅下調有所不同，顯示疫情帶來的經濟影響已經緩和或漸趨穩定。

丈夫儲蓄比例高 妻子掌儲蓄管理權

另外，是次更針對結婚15年或以下的人士進行深入意見調查，近8成受訪的已婚人士表示有儲蓄的習慣，較整體數字高出16%，每人每月平均的儲蓄金額約8,600港元，亦比一般市民高出約3成。同時，他們的儲蓄安全感評分達54.7分，略高於整體港人；他們認為需要擁有約67萬港元的儲蓄才能獲得足夠「安全感」，較整體數字高出約37%。

調查發現，約3成結婚15年或以下的人士會與配偶定立共同的儲蓄目標；而要逹成共同儲蓄目標，丈夫的儲蓄比例一般較多，當中65%受訪者表示丈夫儲蓄的比例佔一半或以上。不過，約4成受訪者表示共同儲蓄主要由妻子負責管理，由丈夫管理或由雙方一起管理的比例則各佔22%，反映丈夫儲蓄的佔比雖然較高，但妻子似乎更能掌握管理大權。

責任編輯：曹佩鈞

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