  • 22°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：約6成港人有儲蓄習慣　平均月儲$6600　創4年來新低

精明消費 17:40 2021/11/10

分享：

香港存款保障委員會公布2021年香港人儲蓄「安全感」指標調查結果，港人儲蓄金額及人數比例創4年來新低。今年僅62%受訪港人表示有儲蓄習慣，較去年跌5%；而有儲蓄習慣的受訪者每人每月的平均儲蓄金額為6,600港元，連續兩年下跌，較去年減少6%。

調查由存保會委託香港民意研究所於今年9月1日至21日期間進行，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1,006名18歲或以上的香港人，並對301名結婚15年或以下人士進行深入意見調查。

    點擊圖片放大

約7成人主要以定期及活期儲蓄

雖然受訪者平均儲蓄金額下降，但每月的儲蓄中位數仍維持在5,000港元。另外，在有儲蓄習慣港人當中，僅2成有定下儲蓄目標，較去年大幅下跌18%。結果顯示，72%受訪者主要儲蓄方式為銀行活期或定期存款，另有32%港人會投資股票、債券及基金。

至於儲蓄原因方面，近4成有定期儲蓄的受訪者表示儲蓄是為了「應付不時之需」，其次為「準備退休」（22%）及「令將來生活得更好」（12%），數據與之前相若。

至於就儲蓄所帶來的「安全感」評分，今年分數為53.2分，略低於去年的54.8分，但仍有74%受訪者給予50分或以上的分數。同時，受訪者平均認為擁有約49萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，與去年的50萬港元相若，而相比去年調查錄得的大幅下調有所不同，顯示疫情帶來的經濟影響已經緩和或漸趨穩定。 

丈夫儲蓄比例高　妻子掌儲蓄管理權

另外，是次更針對結婚15年或以下的人士進行深入意見調查，近8成受訪的已婚人士表示有儲蓄的習慣，較整體數字高出16%，每人每月平均的儲蓄金額約8,600港元，亦比一般市民高出約3成。同時，他們的儲蓄安全感評分達54.7分，略高於整體港人；他們認為需要擁有約67萬港元的儲蓄才能獲得足夠「安全感」，較整體數字高出約37%。

調查發現，約3成結婚15年或以下的人士會與配偶定立共同的儲蓄目標；而要逹成共同儲蓄目標，丈夫的儲蓄比例一般較多，當中65%受訪者表示丈夫儲蓄的比例佔一半或以上。不過，約4成受訪者表示共同儲蓄主要由妻子負責管理，由丈夫管理或由雙方一起管理的比例則各佔22%，反映丈夫儲蓄的佔比雖然較高，但妻子似乎更能掌握管理大權。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【兩電加價】中電明年加5.8%　港燈加7%　3人家庭每月電費貴約20元
2021/11/09
【兩電加價】中電明年加5.8%　港燈加7%　3人家庭每月電費貴約20元
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至11月5日）
2021/11/05
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至11月5日）
【稅貸2021】交稅時間愈來愈迫切！　多間銀行加入稅貸戰搶商機　即睇邊間最多優惠
2021/11/05
【稅貸2021】交稅時間愈來愈迫切！　多間銀行加入稅貸戰搶商機　即睇邊間最多優惠
【ZA貸款】ZA Bank升級貸款服務　填簡單資料最快90秒獲審批結果
2021/11/05
【ZA貸款】ZA Bank升級貸款服務　填簡單資料最快90秒獲審批結果
【港鐵積分】港鐵Mobile App積分今日到期　換領免費車程商戶優惠要快手
2021/11/03
【港鐵積分】港鐵Mobile App積分今日到期　換領免費車程商戶優惠要快手
儲蓄 股票 結婚 基金 債券 退休 定期存款 港元 香港存款保障委員會

上一篇文章

【雙11】PPS淘寶購物1日限定　滿$220減$22（附流程教學）

下一篇文章

【迪士尼抽獎】港人限定！迪士尼樂園大抽獎　網上登記贏免費門票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品
【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【消費優惠】東海羊腩煲$298起　送貢丸、時蔬及臘味糯米飯
【消費優惠】東海羊腩煲$298起　送貢丸、時蔬及臘味糯米飯
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！　淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月10日）
【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！　淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月10日）
【兩電加價】中電明年加5.8%　港燈加7%　3人家庭每月電費貴約20元
【兩電加價】中電明年加5.8%　港燈加7%　3人家庭每月電費貴約20元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款