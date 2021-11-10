【投資觀點】美債孳息上升　哪個板塊最值得看好？

近日聯儲局表示將開始放慢每月購債的步伐，同時有半數的聯邦公開市場委員會成員預期2022年將會加息。由於貨幣環境收緊或會導致美國債券孳息率大幅上升，並有可能讓股市估值下降，部分投資者因此感到緊張。

施羅德投資研究及分析策略師、特許財務分析師Sean Markowicz指，美國10年期國債孳息率是經常用於計算金融資產未來現金流現值的環球折現率指標。因此，該利率的變動或多或少都會為大部分股市帶來一些影響。然而，市場的反應各異。一些地區及行業可以從債券孳息率上升中受惠，但亦有一些會因此下跌。有空間為環球資產配置策略作出靈活調整的投資者需要多加留意這些差異。

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孳息率上升的影響非千篇一律

Markowicz表示，債券孳息率大致上是由經通脹調整的實際利率，以及預期通脹組成。這2項元素可為股價走勢帶來不同的影響。

在過去10年，當美國10年期國債名義孳息率與實際孳息率之間的差異反映通脹預期上升時，新興市場股市通常都會大幅跑贏世界其他地區（即MSCI所有國家指數）。因為當美國通脹維持在低位但持續上升，所反映的通常是環球經濟增長前景持續改善。一般而言，這對於以出口主導的地區，例如新興市場都是有利的情況。

然而，若孳息率上升是受實際利率所驅動的話，所預示的便有可能是貨幣政策將會收緊，繼而導致借貸成本上升。由於不少新興市場企業的貸款都是以美元計價，因此，這種情況通常會對它們不利。

孳息上升對周期股最為有利

債券孳息率上升的前景會為不同行業界別帶來影響。當經濟增長強勁及孳息率上升時，周期性板塊通常會跑贏整體市場，而當經濟增長減弱及孳息率下降時，防守型行業往往表現領先。

從以往的例子可見，在孳息率上升時，銀行、能源及材料行業的表現通常都是跑贏大市，而食品、電訊及公用事業的表現則傾向落後大市。

然而，部分行業與孳息率的關係並不是那麼緊密，因此當債券孳息率上升時，這些行業的表現與市場平均水平大致持平。根據施羅德進一步的分析顯示，大部分行業因通脹及實際利率走向所受到的影響類似。

責任編輯：鄭樂怡

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