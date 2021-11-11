【消費優惠】雙11優惠：NIKE網店指定產品低至4折　AEON精選產品$11

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. NIKE網店：指定產品低至4折

最後一日啦！會員凡於NIKE網店購買標有活動標籤的指定正價／減價產品，即可享訂單額外9折優惠。如買滿2件指定減價產品可享額外8折，3件或以上可享額外7折，正價產品亦可夾單，低至4折。產品數量有限，售完即止。

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是次優惠不適用於Nike特別版產品、Apple產品、所有裝備、Nike禮品卡及指定產品。

優惠產品一覽

2. AEON：精選產品$11

最後一日啦！AEON推出雙11瘋狂購物日，精選產品只需11元、111元、211元、311元、611元、711元及1,111元，部分產品更可享買一送一優惠。優惠產品非常豐富，包括fujitsu無綫耳機、電暖氈、口罩、不鏽鋼解凍切菜板、電風筒、電磁爐及咖啡機等。

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3. Delifrance：指定分店第二客套餐半價

現凡於星期一至日下午2時30分後，於荔枝角及中環環球大廈Delifrance分店，惠顧正價套餐一客，即可以半價享用第二客套餐。半價優惠只限同等價錢或以下之套餐，優惠不適用於下午茶餐。

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撰文：hket小編

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