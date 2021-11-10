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【雙11】PPS淘寶購物1日限定　滿$220減$22（附流程教學）

精明消費 18:10 2021/11/10

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趁着「雙11」，大家可能會到淘寶網購買心頭好。PPS繳費靈將於11月11日推出1日限時優惠，用戶以「手機淘寶」程式購物，並使用PPS繳費靈付款，在淘寶或天貓平台單一消費滿220港元或以上，即可減22港元，名額15,000個，每位合資格用戶只限參與1次，先到先得，送完即止。

PPS繳費靈用戶需首先登入帳戶（網頁版或手機程式皆可），然後獲取AlipayHK登記編碼，方可連結AlipayHK帳戶。而付款方式方面，結帳時在AlipayHK內選擇以PPS付款，並輸入一次性有效密碼，即可付款。

單一淨消費額將按交易當時AlipayHK系統內實際交易滙率判定，應用程式內的滙率換算工具只供參考。折扣獎賞優惠可與淘寶平台紅包、商家優惠、購物津貼等疊加使用，以實際付款頁面為準，但不能與其他由AlipayHK發送的禮券同時使用。

詳情請瀏覽PPS繳費靈網站

 

    點擊圖片放大

■連結PPS及AlipayHK帳戶方法■

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■付款方法■

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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