【兩電加價】中電明年加5.8%　港燈加7%　3人家庭每月電費貴約20元

兩電今日（9日）公布2022年電費調整，在國際能源價格高漲下，港燈明年淨電費加7%，2022年每度電135.3仙，中電表示明年將加電費5.8%，每度電128.9仙，加幅由明年元旦起生效。

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電費由基本電費和燃料調整費兩部分組成，基本電費涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤，而燃料調整費則反映燃料價格的變動，以實報實銷的方式，由用戶向電力公司支付。

港燈明年電費加7%

港燈董事總經理尹志田表示，近月受國際燃料價格上升影響，燃煤價格近半年升近2倍，天然氣更升近4倍，故明年基本電費不變，但需增加燃料費。港燈指，加價後，港燈會向用戶提供每度電1仙的特別回扣，港燈基本電費維持不變，每度電109仙，燃料費則上調27.9仙，即每度電135.3仙 ，整體電費加幅為7%。

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中電明年電費加5.8%

中電總裁蔣東強表示，明年中電基本電價同樣不變，燃料費要加10.5仙，上調至38.6仙，每度電加至128.9仙，加幅為5.8%。他強調，為紓緩電價，將動用25億元，提供兩項電費回扣，包括每度電2.1仙特別回扣，以及1.3仙地租及差餉回扣。

3人家庭每月電費貴多20元

環境局局長黃錦星則指，以3人家庭計，今年平均每月電費275元，加電費後需多付20元至24元。他又指，受燃料價格上升影響，倫敦、紐約、新加坡等地電費都有雙位數升幅，個別城市加幅更達兩成，亞洲大城市每度電相當於1.5至2港元，歐美每度電費更達2至3港元。

他指，港府與兩電達成協議，基本電價繼續凍結，燃料價格會調整，兩電每度電收費約1.3元，仍屬較低水平。

責任編輯：李瑩

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