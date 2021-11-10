【ESG】自砌投資組合無難度？3個實用網站評估ESG表現

環境、社會和企業管治（ESG）成為新投資主題，隨着不同國家力爭實現碳中和的目標，愈來愈多投資者有意投資在ESG相關的投資產品，為應對氣候變化的出一分力。除了靠基金經理評估企業或投資產品是否符合ESG理念外，作為一般的投資者，有哪些方法可實行ESG投資？如有意自砌ESG投資組合，以下幾個網站或可以幫到手！

ESG投資對於散戶投資者而言，或是較新的投資主題概念，港交所於去年12月成立可持續及綠色交易所平台STAGE，為亞洲首個多元資產類別可持續金融產品平台，助投資者了解ESG，投資者更可透過證監會網站搜尋認可ESG的基金及ETF的資料。

除了透過港交所及證監會的網站外，市場上亦有不少評級機構及平台提供ESG評級分析及搜尋工具，投資者可因應個人投資需要，了解不同公司的ESG表現及評級。

1. Sustainalytics ESG評級

ESG表現較差的公司，可能面臨更大的環境、政府和社會風險。以碳排放為例，碳排放較高的公司，未來可能會受減排政策或監管影響，面臨被罰款或繳交更高的稅率的風險。

晨星旗下的Sustainalytics分析4,600多間公司的ESG風險，透過評級突出Sustainalytics認為可能對公司構成重大財務風險的ESG問題，並評估這種未管理風險的程度。

Sustainalytics將公司的ESG風險敞口或其脆弱性，與公司管理層為解決ESG問題所採取的行動結合，然後獲得整體ESG評級。較低的ESG風險評級代表受ESG問題影響公司財務狀況的風險較低。

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2. 晨星ESG篩選器

晨星ESG篩選器，能助投資者搜尋ESG主題的基金。晨星透過旗下Sustainalytics的數據作分析，基金是否符合ESG投資主題。此外，晨星更設有可持續性評級，用作衡量基金相對於同類基金的ESG風險。晨星的可持續發展評級被指定為1到5個地球，地球愈多表示，該基金投資較多以Sustainalytics分析下ESG風險較低的公司。

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3. MSCI ESG評級和氣候工具

MSCI的免費ESG評級和氣候風險搜索工具，可讓投資者搜尋MSCI世界指數指數的2,900多個成分股的ESG評級。只要輸入公司名稱或股票代碼，即能夠了解公司如何與應對氣候問題，以及其ESG風險和機遇。

在ESG評級方面，MSCI對公司及其行業的關鍵問題進行評估。根據其相對於同行的情況，評估公司的評級，評級從AAA（領先）到CCC（落後），更會顯示公司在其行業的重大ESG問題上，落後或領先同行的地方。透過此工具，還可以查看公司是否有設定碳中和的目標，以及其碳排放量是否高於平均水平。

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責任編輯：李瑩

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