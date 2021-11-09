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【消費優惠】信和3大商場夥WeChat Pay HK　掃碼賺最多$510商戶現金券

精明消費 18:20 2021/11/09

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信和集團旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地將於11月10日至明年1月30日，與WeChat Pay HK合作推出「一掃狂賞」獎賞活動。S⁺ REWARDS會員於指定日子親臨上述3個商場，並使用WeChat掃描場內大電視不定時出現之二維碼，於每個商場每人可獲最高合共170元S現金券，3個商場合共可獲高達510元S現金券。

【領展29商場下周一開始聖誕抽獎 送總值逾千萬商場現金禮券及禮品：按此

掃描二維碼　搶高達510元現金券

由11月起至明年1月，一連3個月每逢10日、20日及30日，S⁺ REWARDS會員只須於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城及荃新天地，使用WeChat應用程式掃描場內大電視上不定時出現的二維碼，即有機會搶得價值100元、50元或20元S現金券一張，憑WeChat Pay HK消費滿指定金額即可使用。

顧客成功用WeChat應用程式掃描二維碼並取得優惠券後，須即日到同一商場禮賓處憑該WeChat優惠券換領S現金券。消費者若於一日內跑勻3個商場又全掃優惠券，已可盡袋510元S現金券。而S現金券只適用於換領之商場，有效日期至明年2月28日。

儲3個印花即換3元通用電子現金券

由即日起至明年1月30日，WeChat Pay HK繼續推出「每周狂賞印」活動，顧客只須完成指定任務，包括「簽到賞」、「消費賞」及「過數賞」，每集齊3個印花，即可在「每周狂賞印」活動頁面換領3元通用電子現金券，在全港所有接受WeChat Pay HK的指定商戶使用。數量有限，換完即止。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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