【股票投資】應該咩時候入市同離場？　曾氏通道教你不同階段投資部署

前文簡單介紹了曾氏通道的原理，以及該五條綫是如何組成。以下將會進一步講解在通道中的不同階段，應採取怎樣的投資取態。

■恒指走勢在曾氏通道內的情況■

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跌破極度悲觀綫可趁低吸納

據曾淵滄的講解，若股市跌破極度悲觀綫，意味股價已跌到低殘的地步，投資者可以趁低吸納，在這個時候可以買入一些優質藍籌股，留待長期持有獲利。他亦指，跌破過度悲觀綫的機會不多，股市指數若處於極度悲觀綫及過度悲觀綫之間，為過度悲觀期，這個時候只有具高度分析水平的投資者才適合入市，因為他們才有能力去判斷股市會否由過度悲觀變成極度悲觀。

至於在過度悲觀期及長期趨勢綫之間，也屬於悲觀期，這時候股市仍然難測，不是散戶理想的入市時間。

指數升穿長期趨勢綫可入市

曾淵滄認為散戶較理想的入市時間，是指數開始由低過長期趨勢綫向上穿過長期趨勢綫時入市。在這個時候，股市已進入樂觀期，也是散戶最理想的入市時期。從過去經驗，股市一旦穿過這條綫，短期內不會跌下來。

不過，如果股市再向上升越過度樂觀綫時，散戶則要逐漸退出股市。在這個時候，投資者若在以上提及的時機入市，理應已賺了不少錢，是時候好好考慮如何維持已獲得的盈利。股市一旦穿破過度樂觀綫時，就有機會進入過度樂觀期，是為股災預先做好準備的時候，在此時期一旦短期的移動平均綫跌破長期移動平均綫時，更要毫不猶豫地賣掉股票。

如果指數穿過極度樂觀綫，則代表股市已進入瘋狂期，股災已近在眼前，要全身而退離開股市。

責任編輯：鄭樂怡

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