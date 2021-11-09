【股票投資】港股現處於咩階段？　用曾氏通道同你拆解！

買賣股票最理想的情況當然是能低買高賣，但股市走勢難測，時起時跌。恒生指數近數個月起起跌跌，缺乏明確方向，到底要如何捕捉入市及離場時機呢？資深投資者曾淵滄在90年代首次發表曾氏通道，或許可以給你一點啟示！

利用方程式將指數換成對數

曾氏通道的形成先是將指數轉換成對數，使指數的走勢呈直綫發展，以清晰地看到其長期走勢。這條直綫的方程式如下：

Log（Index）＝aT＋C

其中Log（Index）為指數對數；T為時間，每一個交易日則增加1，只計算交易日，而每年只有大約250個交易日。大家可以用Excel的圖表功能將這五條平行綫以視覺化來呈現，但想簡單一點的話，坊間亦有些網站已設定好程式，只要選擇指數類別就會出現相關的曾氏通道圖表。

■恒指走勢在曾氏通道內的情況■

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五條綫代表股價在不同階段

曾氏通道包括5條綫，以下將會利用上圖恒生指數在過去的走勢作演示。

利用這方程式能計算出一條長期趨勢綫，以這條長期趨勢綫為中軸（見上圖黃綫），指數會在這條直綫上下波動。若指數在長期趨勢綫之上時，稱為樂觀期；在綫下則稱為悲觀期。

【曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇）：按此】

接着，可以進一步在長期趨勢綫的兩旁多畫四條平行直綫，形成一個像五綫譜的圖表，而這四條綫可以用統計學的正態分布（normal distribution）得出。最外面的綫為95%綫，所謂95%綫即只有5%的指數是在這兩條綫之外，在中軸之上的95%綫為極度樂觀綫（見上圖紅綫），在中軸之下的95%綫為極度悲觀綫（見上圖深綠色綫）；接近中間的直綫則為75%綫，所謂75%綫即表示只有25%的指數會在這兩條綫之外，在中軸之上的75%綫過度樂觀綫（見上圖橙色綫），在中軸之下的75%綫為過度悲觀綫（見上圖淺綠色綫）。

由此可見，恒生指數目前正處於過度悲觀綫及長期趨勢綫之間，仍屬於在悲觀期。在分辨出這五條綫之後，在不同階段又應該採取怎樣的投資態度呢？請留意下一篇文章。

責任編輯：鄭樂怡

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