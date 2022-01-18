【活期存款】8間虛擬銀行活期利率大檢閱　邊間港元活期年息達3.6厘？

踏入2022年不久，已經有多間虛擬銀行削減活期存息，螞蟻銀行由1月起將存款寶帳戶的首2萬存款活期息削半，平安壹賬通銀行亦由1月21日將首50萬港元存款的活期率減至0.4厘，天星銀行今年1月起將新客戶的活期利率由5厘調低至3.6厘。本港虛擬銀行在開業初期均推出高息活期存款利率，以吸引客戶開戶，但隨着開業滿一周年後陸續減活期存息。本網再比較8間虛擬銀行的活期利率，即睇邊間最吸引！

【再有虛銀減活期息！ 平安壹賬通周五起削活期息至0.4厘：按此】

■8間虛擬銀行活期利率比較■

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比較以上8間虛擬銀行，以天星銀行活期利率最為吸引，首2萬港元活期存款年利率達3.6厘。不過，此優惠利率只適用於在今年1月1日起開戶之客人，並只可享用此優惠利率3個月；而其他客戶首2萬港元的活期利率只得1.2%。螞蟻銀行活期利率則較為遜色，但若將存款放於存款寶帳戶內，2萬港元或以下享1厘；而2萬元以上至20萬港元的年息則享0.5厘。

livi bank的首5萬港元存款可享1厘息，5萬元以上至50萬元則只可享0.4厘息。至於平安壹賬通銀行首50萬港元活期存款原本可享0.6厘，由1月21起則減至0.4厘；而眾安銀行首20萬港元存款可享0.55厘息。

責任編輯：曹佩鈞

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