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【活期存款】8間虛擬銀行活期利率大檢閱　邊間活期年息高達5厘？

收息攻略 17:45 2021/11/09

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本港現時有8間虛擬銀行，開業初期不少銀行推出高息活期存款利率，吸引市民開戶。不過，近來多間虛擬銀行削減活期存息，ZA Bank眾安銀行在3個月內2度減息。本網今次比較8間銀行的活期利率，即睇邊間最吸引！

【ZA Bank三月內兩度減息至0.55% 存20萬每年少賺$300：按此

■8間虛擬銀行活期利率比較■

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比較以上8間虛擬銀行，當中以天星銀行活期利率最為吸引，首2萬港元活期存款年利率達5厘。不過，此優惠利率只適用於在今年8月18日起開戶之客人，並只可享用此優惠利率3個月；而其他客戶首2萬港元的活期利率只得1.2%。螞蟻銀行活期利率則較為遜色，若將存款放於存款寶帳戶內，2萬港元或以下享2厘息、2萬元以上至20萬港元則可享0.5厘息。

livi bank的首5萬港元存款可享1厘息，5萬元以上至50萬元則只可享0.4厘息。而眾安銀行將於11月11日調低活期利率，現時首20萬港元存款可享0.7厘息；11月11日起，首20萬港元存款只可享0.55厘息。至於平安壹賬通銀行及MOX的首50萬港元活期存款分別可享0.6厘及0.5厘年息。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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