【品味投資】學投資收藏威士忌　掌握4大基本要點

曾經有報道指,英國有一名28歲男子,其父親每年都會送1瓶麥卡倫(Macallan)威士忌作生日禮物,現時已收到共28瓶的威士忌,這些生日禮物不斷升值,令他更打算拍賣該批威士忌用作置業首期。眼見威士忌收藏價值提高,馬上掌握以下4大基本要點,學懂點樣揀具投資價值的威士忌啦!

1. 品牌

對喜歡威士忌的酒迷而言,品牌不單代表消費者的品味選擇,亦代表着它在市場的定位和認受性,以及這個品牌在經營的策略與方向。

要知道那一個品牌屬於經典值得收藏投資,Whisky R' us的老闆Yvonne指,大家可以到各大威士忌拍賣市場和網站,觀察一下甚麼品牌會經常被拍賣、哪一個品牌較受收藏家喜歡、哪些品牌在拍賣會中的交易額較高等,這可以反映出該品牌的流通性。

近年,麥卡倫(Macallan)、山崎(Yamazaki)、輕井澤(Karuizawa)、響(Hibiki)在拍賣市場中比重甚高,而威士忌的酒款價格上升,其中一個原因亦跟各收藏家在拍賣市場上競逐有關。若果有興趣收藏威士忌,以上受收藏家喜歡的品牌亦是不錯的選擇。

2. 陳年時間與蒸餾裝瓶年份

陳年時間(Age)在威士忌中是一個關鍵的因素,它代表酒液在橡木桶裡陳年的時間,而蒸餾裝瓶年份(Vintage)是指酒的入樽年份。相比下,收藏家或投資者會較着重陳年時間,陳年時間愈久,愈顯出酒廠釀製的心思。長年累月經過飲用消耗,加上隨歲月流逝酒體味道或會產生變化,年代久遠的威士忌已經無法再重現,因而會變得更稀有更珍貴。

以蘇格蘭威士忌麥卡倫為例,即使同樣陳釀了18年時間的威士忌,會因裝瓶年份不同,價格亦有不同。參考保利香港拍賣公司網頁,一瓶1973年入桶,1991年裝瓶的單一麥芽雪莉桶「麥卡倫18年-1973」在2021年的拍賣價是2萬港元;而一瓶在1996年入桶,2014年裝瓶的單一麥芽雪莉桶「麥卡倫18年-1996」在2021年的拍賣價是7,500港元。從拍賣的價格可以反映,愈陳舊的威士忌在收藏家的心目中是稀有而珍貴。

3. 稀有性

有部分的威士忌之所以在市場愈來愈稀有的原因與其生產數量和酒廠關閉有關。我們之前的文章提到「輕井澤黑命之水45年-1967」之所以能夠在短短6年升值20多萬,原因是廠商只生產了全球限量310瓶,令市場會有人以高價轉售。

同樣是輕井澤品牌的酒,它的蒸餾廠在2000年宣布關閉,正式停產,餘下的300多個橡木桶庫存。即使輕井澤先後被台灣華緯國際、法國LMDW、英國TWE收購,令300多桶的原酒全數裝瓶上市,但其酒廠風味與特色將再也無法被重現與複製。這促使人們在市場上爭相搶購,價格亦隨之上升。

例如,「輕井澤52年-1960」在2015年的香港寶龍拍賣會上,以接近92萬港元的拍賣價成交,創下了當時日本威士忌的價格記錄。

4. 入圍評選及獲國際獎項認可

獎項亦是對品牌的肯定和提高知名度的機會。日本威士忌在獲獎前並未得到世界的認識,在2000年之後,日本威士忌聲名大噪。「余市」之所以得到國際市場的關注,主要與其在2001年首次為日本威士忌拿下《Whisky Magazine》中「BEST OF THE BEST Whisky」,及後再在2008年被選為「世界最佳單一純麥威士忌」,這個獎項是蘇格蘭以外地區首次獲得的。

其後陸續有日本品牌威士忌奪得國際獎項,在2003年,「山崎12年」獲得國際烈酒挑戰賽金獎;2005年,「響17年」獲得舊金山世界烈酒競賽SWSC的金獎、2007年IWSC國際葡萄酒及烈酒大賽金獎、2009年ISC國際烈酒挑戰賽金獎。這接二連三獲頒國際獎項將日本威士忌推向世界舞台,才引起全世界威士忌迷的關注。

相信學懂以上幾點基本認知,就可以體現到「液體黃金」的意義,若有意投資或收藏,就可以從以上4點着手。

