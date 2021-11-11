【退休理財】「YES」退休無憂秘訣大公開！

有沒有想過幾多歲退休？香港現正面對人口老化現象，而台灣也同樣面臨這個議題，男性和女性壽命愈來愈長，開支亦隨之大增。想退休時都可以維持現有的生活質素，或者想提早退休，有台灣投資專家建議，時間是投資的關鍵優勢，25歲就可以開始儲蓄及規劃退休，並以12倍年薪為儲蓄目標。

台灣富達投信在10月底公布「退休儲蓄指南」，精算退休年齡與儲蓄年薪之間的關係。「指南」建議，投資者可以從25歲開始，每年儲蓄至少20%的稅前所得。但如果從30歲才開始儲蓄，就應增加為24%；若從35歲開始，則需將儲蓄比例再調升至29%。

預備退休不嫌早

至於目標儲蓄總額，則建議投資者在30歲時要以年薪2倍為儲蓄目標、40歲前要達到5倍、50歲前是8倍、60歲前是11倍，並在65歲時要達到年薪12倍的目標。

複息效應也是累積財富最有效率的方法之一。富達指出，如果每月儲蓄率略增1%，經過30年的累積，便會幾乎相當於1年年薪金額。雖然這種變化看似微小，但也可能令你提早2至3年退休，甚至更早。即使投資者接近退休年齡，只要每個月儲多1%，仍有助改善退休後的生活質素。

另一方面，選擇提早或者延遲退休，都會影響儲蓄年薪的倍數。富達估算，如果以退休年齡為65歲作指標，如果提早3年退休，便需要準備13倍的儲蓄年薪。相比之下，如果延遲2年退休，儲蓄年薪目標便可降至11倍。

「YES」秘訣累積財富

台灣富達投信投資長張翠玲表示，時間是投資的關鍵優勢，「現在」永遠都是開始的最佳時機，要及早進行理財及退休規劃。她建議，投資者可採用「YES」3步秘訣，有效率地累積財富：

Y（Youth） ：趁年輕及早開始，透過時間累積享有複息效應

：趁年輕及早開始，透過時間累積享有複息效應 E（Easy Way） ：簡單而有效的投資觀念，學習觀察大趨勢，根據趨勢選擇投資主題。

：簡單而有效的投資觀念，學習觀察大趨勢，根據趨勢選擇投資主題。 S（Regular Saving）：定期、定額及無間斷的長期投資，除了較不受市場波動所影響，而且可累積聚沙成塔的效益。

責任編輯：李伊洛

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