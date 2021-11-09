【高息存款】同是「存款」都要分得那麼細！　外幣掛鈎存款與定存有何分別？

於上兩篇文章就解說了貨幣掛鈎存款的操作及其風險，如果想博取更高息，可以選擇投資此類產品。貨幣掛鈎存款和定期存款都是「存款」，令不少人誤以為兩者是相同的投資產品。究竟貨幣掛鈎存款和定期存款又有甚麼分別？

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定期存款

定期存款存息雖然較低，但就受香港存款保障計劃所保障。一般銀行會推出不同年期計劃及不同利息的定存服務供投資者選擇，投資者選擇計劃後便將一筆本金放入銀行。待期限到時，投資者便可連本帶利取回存款。定期存款的投資額、存期、利率均為銀行釐訂，因此靈活性較低，但相對上風險亦較低，可說是眾多產品中最穩陣、保證不蝕的投資工具。

例如投資者選擇一個為期半年，年利率2%的定存計劃，並且存入本金10萬元。至到期日後，投資者便可得利息： 10萬元（本金）ｘ2%（年利率）ｘ（6／12）（存期）＝1,000元 存期結束後，連本帶利，即一共可得101,000元。

【高息但未必保本？ 認識貨幣掛鈎存款4大風險：按此】

貨幣掛鈎存款

貨幣掛鈎存款是一種結構性投資產品，因此並不受香港存款保障計劃所保障。貨幣掛鈎存款最大特色就是有彈性及自由，且潛在回報較高，投資者可根據自己的投資目標及風險承受能力，與銀行訂立指定存期、存款及掛鈎貨幣、協定滙率等。

不過由於貨幣掛鈎存款包含外滙期權風險，大部分銀行推出的貨幣掛鈎存款都並不保本，換言之，如果貨幣走勢與預期不同，可能會導致投資者損失全部本金，風險比定存相對較高。

存款期限： 貨幣掛鈎存款可自訂存期，由7日至一年不等。部分銀行的定期存款存期雖然都可供投資者選擇，但相對選擇較少。



貨幣掛鈎存款可自訂存期，由7日至一年不等。部分銀行的定期存款存期雖然都可供投資者選擇，但相對選擇較少。 存款及掛鈎貨幣： 大部分銀行的外幣定存，只會提供「外滙直盤」，即以港元為滙率基準，和另一貨幣之間的兌換。不過貨幣掛鈎存款可讓投資者自訂「交叉盤」，即以港元以外的兩種貨幣之間的兌換，自由度更大。



大部分銀行的外幣定存，只會提供「外滙直盤」，即以港元為滙率基準，和另一貨幣之間的兌換。不過貨幣掛鈎存款可讓投資者自訂「交叉盤」，即以港元以外的兩種貨幣之間的兌換，自由度更大。 協定滙率：投資者可以看好或看淡某一種貨幣未來的走勢，並自訂掛鈎貨幣兌基本貨幣的協定滙率。

責任編輯：嚴熹曼

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