Bentley首款混能車登場　367萬Bentayga Hybrid

▲ Bentley最近推出Bentayga Hybrid，是廠方首款混能車。

在大勢所趨下，電動車事在必行。但在英國豪華車廠賓利（Bentley）的時間表裏，純電動車的出現還要等到2025年，搶先登場的反而是廠方首款混能車Bentayga Hybrid。

▲ Bentley最近推出Bentayga Hybrid，是廠方首款混能車。

▲ Bentley最近推出Bentayga Hybrid，是廠方首款混能車。

這部售價高達三球的超豪PHEV插電式混能SUV，內外賣相雖然與Bentayga V8及W12大致無異，但搭載的E Motor及3.0L V6 Turbo引擎，路面表現卻不比傳統V8失色。縱然對Bentley車主來說，油耗絕對是等閒事，但能夠有多個選擇及為環保出一分力，何樂而不為？

近年各大小車廠都紛紛推出電動車來配合環保及減排新趨勢，但對於喜歡傳統引擎所帶來的爽快感及刺激聲浪的車迷來說，電動車無疑是少了點樂趣。這刻，油電兼備的混能車可能會是個不錯選擇。或許Bentley就是看中這點，在電動車滔滔出場之時，選擇放慢腳步，循序漸進，推出廠方首部的混能車款Bentayga Hybrid。

▲ Hybrid版保留了 V8 全新設計的進氣口，外形如拉長了的「B」字般。

▲ 配上巨型21吋5幅式輪圈，極具霸氣。

驟眼看，Bentayga Hybrid與較早前推出的Bentayga V8及W12，外形上基本一致。車身靈感源自第三代全新Continental GT及Flying Spur車系，四四方方的鬼面罩夠巨型，加上廠方招牌的橢圓形水晶切割Matrix LED頭燈，賣相非常醒目。

▲ 憑車側鍍邊上的Hybrid或V8專屬徽標，便可分辨出是否混能版。

內外沿用V8設計

車尾亦無特別大改動，重新設計的尾門加上扁橢圓形封閉式尾燈及分體式運動死氣喉，頭尾互相呼應。雖然較5年前的上代簡約，但因車身夠高大，令這部SUV分量十足之餘，更添幾分sporty味。如真的要在外形上分辨出引擎版及Hybrid版的話，相信就要靠前車門下方銀色鍍邊上的Hybrid字樣，低調有個性。

▲ 內櫳與V8一樣走優雅高貴路綫，保留了Bentley車系的豪華舒適感。

▲ 駕駛席前方的儀錶板上，可顯示導航資訊。

內櫳上也貫徹Bentayga V8的華麗高貴，全新Hybrid版有後排獨立兩座的4座或5座，兩種配置也採用全新座椅框架，令後排可調節的傾斜度增加一倍。

▲ 中控台10.9吋觸控式屏幕，會實時顯示車輛駕駛模式。

中控台沿用V8新設計，包括有仿Bentley logo的鍍鉻邊框出風口、Breitling小時鐘、全新高解析度10.9吋觸控式屏幕等。

而這次試駕的是5座版，白色車身襯上板球紅色真皮內櫳，比起常見的黑、藍色等多了份跳脫感，車主亦可從Mulliner駕駛套件中選擇不同的絎縫及飾面，搭配出自己專屬的風格。

▲ 採用全新座椅框架，配搭不同顏色的真皮料，華麗舒適。

純電動續航力不俗

要數到Bentayga Hybrid的重點，相信非一套PHEV插電式混能系統莫屬。新車搭載3.0L雙渦輪增壓V6引擎、94kW的電動馬達及17.3kWh的鋰電池組，配合8速ZF自動波箱及四驅下，綜合輸出馬力達449匹及700 Nm扭力，由0至100km/h加速僅需5.5秒，極速更達至254km/h。

▲ 搭載3.0升雙渦輪增壓V6引擎及94kW電動馬達，綜合馬力達至449匹。

新車設有3種駕駛模式，包括電動模式（EV Drive）、混能模式（Hybrid Mode）及保持模式（Hold Mode），並有專用按鈕控制，方便易用，不同的駕駛模式可讓駕駛者管理電池使用上更得心應手。

以起步為例，車輛啟動時會同步開啟電動駕駛模式，從而以最大動力驅動車輛，而中控台的10.9吋屏幕亦會顯示出實時驅動模式，一目了然。

▲ 作為SUV旅行車，尾廂自然要夠大。

▲ 兩幅式大天窗，令空間更開揚寬敞。

值得一讚是，如選用EV Drive模式的話，車輛可以純電動行駛約50公里，極速更可達135km/h，行走香港市區道路可謂綽綽有餘，而且「純電」感覺夠寧靜，如短途的話不妨一試。

快速充電慳油出色

試駕Bentayga Hybrid走一轉西貢，大部分路程也是以混能模式行駛，雖然搭載的並非V8 4.0L雙渦輪增壓引擎，但有E Motor加持下，路面表現也拍得住V8。於山路上斜或公路飛馳夠穩定，路噪不明顯。

不過Bentayga Hybrid好歹也是一部分量十足兼高身的SUV，過狹窄彎路時的確會有點怯，幸而有48V Dynamics Ride主動式防側傾技術的協助，抵消了轉彎時的傾側力，大大減低拋離感，乘坐得更舒適穩定。

▲ 後座設有5吋觸屏式遙控裝置，可調校座椅、遮光簾及照明等功能，非常貼心。

而充電表現及油耗方面，鋰電池可使用獨立充電，充電口位於車身左側後方，以快速充電計算，大約2.5小時便可達到100%滿電狀況，而普通家用充電的話則約8.5小時，油耗更低至3.4L/100km，以大型SUV來說表現算不錯。

規格表

售價：$3,665,000起

車型：5門5座位SUV

引擎：2,955cc雙渦輪增壓V6引擎

馬力：340ps/5,300-6,400rpm（電馬達：128 ps）

扭力：450Nm/1,340-5,300rpm（電馬達：350Nm）

傳動：8速ZF自動變速、四驅

車身長X闊X高：5,125 X 2,222 X 1,710mm

輪軸距：2,995mm

重量：3,250kg

平均耗油量：3.4L/100km

0-100km/h加速：5.5秒

極速：254km/h

查詢：賓利香港－錦龍（2111 1798）