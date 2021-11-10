【消費優惠】沙嗲王30周年優惠　會員手機App送$30現金券

沙嗲王於11月舉行30周年優惠，會員在沙嗲王會員手機程式內可共獲得3張10元現金券。凡惠顧芝士焗牛柳汁飯配紅酒牛扒汁、肉食主義者鐵板，或者22元以上小食1份，即可減10元。新會員於登記後翌日方可使用優惠，以上優惠期至11月30日。

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撰文：hket小編

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