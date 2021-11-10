  • 20°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 10:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】沙嗲王30周年優惠　會員手機App送$30現金券

精明消費 10:30 2021/11/10

分享：

沙嗲王於11月舉行30周年優惠，會員在沙嗲王會員手機程式內可共獲得3張10元現金券。凡惠顧芝士焗牛柳汁飯配紅酒牛扒汁、肉食主義者鐵板，或者22元以上小食1份，即可減10元。新會員於登記後翌日方可使用優惠，以上優惠期至11月30日。

沙嗲王Facebook專頁

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】中電「消費券3重賞」　買電器享高達$200折扣兼送優惠券
今日
【消費優惠】中電「消費券3重賞」　買電器享高達$200折扣兼送優惠券
【消費優惠】信和3大商場夥WeChat Pay HK　掃碼賺最多$510商戶現金券
2021/11/09
【消費優惠】信和3大商場夥WeChat Pay HK　掃碼賺最多$510商戶現金券
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
2021/11/09
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【券商優惠】盈立證券11月迎新優惠　蘋果股票Bitcoin ETF投資課程有得揀
2021/11/09
【券商優惠】盈立證券11月迎新優惠　蘋果股票Bitcoin ETF投資課程有得揀
【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品
2021/11/09
【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品
飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 香港

下一篇文章

【消費優惠】中電「消費券3重賞」　買電器享高達$200折扣兼送優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品
【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
【兩電加價】中電明年加5.8%　港燈加7%　3人家庭每月電費貴約20元
【兩電加價】中電明年加5.8%　港燈加7%　3人家庭每月電費貴約20元
【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！　淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月9日）
【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！　淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月9日）
【消費優惠】東海羊腩煲$298起　送貢丸、時蔬及臘味糯米飯
【消費優惠】東海羊腩煲$298起　送貢丸、時蔬及臘味糯米飯
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款