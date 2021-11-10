【消費優惠】沙嗲王30周年優惠 會員手機App送$30現金券 精明消費 10:30 2021/11/10 分享： 沙嗲王於11月舉行30周年優惠，會員在沙嗲王會員手機程式內可共獲得3張10元現金券。凡惠顧芝士焗牛柳汁飯配紅酒牛扒汁、肉食主義者鐵板，或者22元以上小食1份，即可減10元。新會員於登記後翌日方可使用優惠，以上優惠期至11月30日。 沙嗲王Facebook專頁 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】中電「消費券3重賞」 買電器享高達$200折扣兼送優惠券 今日 【消費優惠】中電「消費券3重賞」 買電器享高達$200折扣兼送優惠券 【消費優惠】信和3大商場夥WeChat Pay HK 掃碼賺最多$510商戶現金券 2021/11/09 【消費優惠】信和3大商場夥WeChat Pay HK 掃碼賺最多$510商戶現金券 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日） 2021/11/09 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日） 【券商優惠】盈立證券11月迎新優惠 蘋果股票Bitcoin ETF投資課程有得揀 2021/11/09 【券商優惠】盈立證券11月迎新優惠 蘋果股票Bitcoin ETF投資課程有得揀 【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎 送總值逾千萬商場現金禮券及禮品 2021/11/09 【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎 送總值逾千萬商場現金禮券及禮品 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 香港