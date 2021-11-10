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【消費優惠】7-Eleven玩遊戲贏免費咖啡　KFC全雞宴8折

精明消費 07:00 2021/11/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：玩遊戲贏免費咖啡

由今日（10日）早上9時起至11月23日，7-Eleven一連14日送出共7,000杯7CAFÉ即磨咖啡。於推廣活動期間每天早上9時正，掃瞄7CAFÉ杯上二維碼進入「7CAFÉ x Gullu Gullu VR演奏會 」網站，根據指示並回答一條簡單選擇題，然後輸入有效之香港／澳門手提電話號碼，即可參加是次推廣活動。每日首 500位（香港及澳門合計）答中問題並成功遞交個人資料之參加者，即可免費獲得「7CAFÉ即磨咖啡免費電子換領券」一張，額滿即止。所有得獎者於2021年12月7日或之前仍未兌換獎品，將作棄權論。

■遊戲教學及步驟■

    點擊圖片放大

2. KFC：全雞宴8折

由即日起至11月30日，全綫香港KFC分店（旺角山東街、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）推出全雞宴8折優惠。全雞宴於上午11時後供應，折後只需222.4元（原價278元）。

    點擊圖片放大

「全雞宴🐓」包括：

  • 8件家鄉雞/ 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞
  • 6件上校雞寶配煙燻辣椒燒烤醬
  • 4件巴辣香雞翼
  • 4件蜜蜜燒雞全翼
  • 4件經典葡撻

優惠只適用於網上訂購之外送速遞及門店自取訂單，不適用於堂食、手機點餐或自助點餐機。優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。數量有限，售完即止。

訂購網站

3. MUJI：無印良品週間會員額外9折

「無印良品週間」將於11月12日至21日舉行，一連十日優惠期間，MUJI passport會員購物或餐飲消費可享額外9折優惠；單次消費淨值滿2,000元或以上，可額外獲贈價值100元MUJI積分。

另外，在無印良品週間期間，凡選購亞加力儲物可享8折優惠；MUJI passport會員更可專享額外9折優惠。數量有限，售完即止。 

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

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著數優惠 7Café 7－Eleven KFC

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