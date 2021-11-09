【美股分析】電商風險管理平台保交易安全　Riskified受惠電商增長具潛力

當大家緊盯內地雙十一電商銷情時，美國亦已進入年底消費旺季，這隻交易安全股長遠具需求及上升潛力。Riskified（美：RSKD）可幫助電商提高收入及降低成本，長遠具需求及上升潛力。

用AI審批電商交易

Riskified於2012年在以色列成立，利用人工智能（AI）建立電商風險管理平台。簡單來說，電商每接納一筆交易都有風險，萬一出現詐騙，需要蒙受損失及要承擔支出。另外，若是正常交易，但評為不當而拒絕交易，又會影響生意及收入。在過去，這種批核會以規則篩選及人手方式去把關，但這有成本及速度問題，令顧客的購物體驗很差。

Riskified利用自家機器學習程式去將決策自動化，提高批核交易準確性及效率，電商平台因為批核優化收入得以增加，而且有效預防詐騙可減低成本。在Riskified頭10名客戶數據中，透過增加銷售批核平均提升了8%收入，在扣除支付給Riskified費用後，與欺詐相關及退款成本下降39%。部分商戶可獲得超過20%銷售批核提升，與詐騙相關成本減低超過6成。

Riskified擁有5大產品，分別為以下各項：

1. 退款保證（Chargeback Guarantee）：為核心服務產品，自動批准或拒絕網上定單，幫商戶達到最佳批核率。如果批核出問題，Riskified會代為承受損失；



2. 政策保護（Policy Protect）：辨認出濫用商戶政策的消費者；



3. Deco：在付款時候幫商戶解決銀行認證失敗問題；



4. 帳戶安全（Account Secure）：預防消費者帳戶被不當使用；



5. PSD2優化（PSD2 Optimize）：歐盟支付服務指引（Payment Service Directive 2 regulations）對電商影響減至最低。

保持高增長

在截至2021年6月底的第二個季度，Riskified收入為5,570萬美元，按年升47%；商品交易額（GMV）達215億美元，按年升55%。毛利由2,014萬美元升至3,330萬美元，按年升65%。

在今年第二季，毛利率為59.8%，較去年同期53.4%，進一步改善。惟淨虧損由2020年第二季727萬美元，上升至2,049萬美元。經調整EBITDA則由負113萬美元，轉為錄得156萬美元。撇除上市集資所得3.9億美元，在6月底手持現金增加了2,900萬美元，至1.5億美元。

快公布第三季業績

Riskified會於11月16日公布第三季績，公司估計收入會介乎5,070萬美元至5,120萬美元。2021年全年收入介乎2.2億美元至2.3億美元，即按年升約32.2%至32.8%。經調整EBITDA虧損介乎2,530萬美元至2,630萬美元。在2020年，Riskified收入為1.7億美元，按年升30%。2021年第一季及第二季，收入分別按年升54%及47%。假如2021年收入為2.3億美元，以股價20.58美元計，2021年市銷率（PS）約14.4倍，不算平，但亦並非很貴。在今年首兩季，經營現金流分別為387萬美元，及142萬美元，反映上半年日常營運可支持業務運作，但仍需持續觀察。另若明年都保持3成收入增長，2022年市銷率為11.1倍。

全球電商GMV在2020年達4.3萬億美元，預計到2024年更會升至6.4萬億美元。在去年Riskified處理GMV只達600億美元，可以增長的空間很大。長遠來看，隨着電商交易額上升，Riskified具增長潛力。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰具潛力的電商交易安全股】（收費文章）

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經