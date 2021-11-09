【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品

為迎接聖誕節，領展將推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，於29個指定商場一連六星期送出超過65,000份獎品，總值超過1,000萬元。在活動期間，顧客於指定商場或街市消費滿指定金額，即可參與「即抽即中獎」及「終極大抽獎」二重賞，有機會贏走高達10萬元周生生足金禮券。

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「即抽即中獎」獎品逾65,000份

「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動一連六個星期推出，將於11月15日至12月31日舉行。顧客只需登記成為領展會員，並於29個指定商場或街市，即日以電子貨幣消費滿300元或以上，就可獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會1次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，可獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會2次。

「即抽即中獎」獎品超過65,000份，其中包括價值500元、200元及100元的餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

贏抽獎有機會跟曹星如學打拳

「終極大抽獎」將於2022年1月5日進行抽獎並於1月10日公布抽獎結果，頭獎包括周生生10萬元足金禮券，另外亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3萬元禮券、iPhone13及Dyson風筒等獎品。

「終極大抽獎」還設有兩個特別大獎，包括與近期人氣飆升的Mirror排舞導師RockSir學跳舞及向香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學打拳。

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責任編輯：鄭樂怡

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