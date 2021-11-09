  • 21°C
香港時間 : 20211109日 (週二) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2021】領展29商場下周一開始聖誕抽獎　送總值逾千萬商場現金禮券及禮品

精明消費 12:20 2021/11/09

分享：

為迎接聖誕節，領展將推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，於29個指定商場一連六星期送出超過65,000份獎品，總值超過1,000萬元。在活動期間，顧客於指定商場或街市消費滿指定金額，即可參與「即抽即中獎」及「終極大抽獎」二重賞，有機會贏走高達10萬元周生生足金禮券。

【中電「消費券3重賞」 至12月31日 買電器滿$2000有折扣兼送優惠券：按此

「即抽即中獎」獎品逾65,000

「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動一連六個星期推出，將於11月15日至12月31日舉行。顧客只需登記成為領展會員，並於29個指定商場或街市，即日以電子貨幣消費滿300元或以上，就可獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會1次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，可獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會2次。

「即抽即中獎」獎品超過65,000份，其中包括價值500元、200元及100元的餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

贏抽獎有機會跟曹星如學打拳

「終極大抽獎」將於2022年1月5日進行抽獎並於1月10日公布抽獎結果，頭獎包括周生生10萬元足金禮券，另外亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3萬元禮券、iPhone13及Dyson風筒等獎品。

「終極大抽獎」還設有兩個特別大獎，包括與近期人氣飆升的Mirror排舞導師RockSir學跳舞及向香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學打拳。

【Ian@MIRROR限量版八達通大抽獎　經八達通App登記轉數快增值再消費即可參加（附參加方法）：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！　淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月9日）
今日
【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！　淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月9日）
【消費優惠】卓悅雙11購物狂歡月　輸入優惠碼最高減150元　指定產品$11限時搶
今日
【消費優惠】卓悅雙11購物狂歡月　輸入優惠碼最高減150元　指定產品$11限時搶
【消費優惠】東海羊腩煲$298起　送貢丸、時蔬及臘味糯米飯
今日
【消費優惠】東海羊腩煲$298起　送貢丸、時蔬及臘味糯米飯
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
2021/11/08
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
【好去處】昂坪360纜車ｘBigBus敞篷巴士黃昏遊套票$283起　優惠期延長至11月28日
2021/11/08
【好去處】昂坪360纜車ｘBigBus敞篷巴士黃昏遊套票$283起　優惠期延長至11月28日
餐飲 Dyson iPhone 街市 領展 曹星如 聖誕節 商場

下一篇文章

【雙11優惠懶人包】搜羅年度購物節最抵折扣！　淘寶／天貓／AlipayHK／Klook／Dyson優惠一覽（更新至11月9日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日優惠精選 - 【消費優惠】天際100持長者咭​​​​​​​免費入場　牛摩荃灣店指定放題四人同行一人免費
【消費優惠】天際100持長者咭​​​​​​​免費入場　牛摩荃灣店指定放題四人同行一人免費
【旅發局抽獎】旅發局辦跨年倒數邀MIRROR等演出　抽獎派3000門票須打針（附抽獎詳情）
【旅發局抽獎】旅發局辦跨年倒數邀MIRROR等演出　抽獎派3000門票須打針（附抽獎詳情）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年10月7日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年10月7日）
【消費優惠】港鐵加碼送2萬個400元優惠券　今日下午2時MTR手機App開搶
【消費優惠】港鐵加碼送2萬個400元優惠券　今日下午2時MTR手機App開搶
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率
【消費優惠】譚仔三哥X蠟筆小新　食米線/薯粉換購4款小新限量版精品
【消費優惠】譚仔三哥X蠟筆小新　食米線/薯粉換購4款小新限量版精品
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款