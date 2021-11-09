【券商優惠】盈立證券11月迎新優惠　蘋果股票Bitcoin ETF投資課程有得揀

「uSMART盈立智投」推出11月限定開戶迎新優惠，只要成功在uSMART註冊帳戶及完成綫上見證，除了可享一世美股免佣（標準帳戶適用）、港股買賣免平台費外，更可獲迎新大禮，包括送Bitcoin ETF或投資課程體驗等。新客戶只需於選擇獎勵後首30天內完成指定條件，即可獲得相關迎新獎賞。

選擇1：投資課程體驗

迎新獎賞：

可選擇綫上投資課程體驗券；及總值1,575港元的2個月專家投資策略。



可選擇綫上投資課程體驗券；及總值1,575港元的2個月專家投資策略。 條件：

新客戶要在30天帳戶日均資產值達15,000港元或以上

選擇2：1股Bitcoin ETF

迎新獎賞：

1股總值340港元的ProShares Bitcoin Strategy ETF（美：BITO）股票兌換券。



1股總值340港元的ProShares Bitcoin Strategy ETF（美：BITO）股票兌換券。 條件：

1. 新客戶要在30天帳戶日均資產值達15,000港元或以上；

2. 完成一筆e-DDA存款達500港元或以上；

3. 完成一筆買入交易達等值500港元或以上。

選擇3：1股蘋果或TQQQ

迎新獎賞：

1股總值1,220港元的Apple Inc.（美：AAPL）股票兌換券；或1股總值1,190港元的ProShares UltraPro QQQ（美：TQQQ）股票兌換券。



1股總值1,220港元的Apple Inc.（美：AAPL）股票兌換券；或1股總值1,190港元的ProShares UltraPro QQQ（美：TQQQ）股票兌換券。 條件：

1. 新客戶只要在30天帳戶日均資產值達30,000港元或以上；

2. 完成一筆e-DDA存款達500港元或以上；

3. 完成一筆買入交易達等值500港元或以上。

責任編輯：區祖飛

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