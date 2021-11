滙豐系內信用卡大比拼　EveryMile卡值得申請嗎？

特選商戶簽帳$2=1 Mile,就算你有Visa Signature同Red Card都會用得着

最後到最多人關心嘅本港交通出行、咖啡店及輕便美食、網上娛樂平台$2=1 Mile,如果我已經有Visa Signature 5X賞滋味+Red Card網購,咁EveryMile又用唔用得着呢?

▼ 點擊圖片放大

呢度要分2方面講,分別係「回贈率」同「覆蓋面」嘅問題。

首先係單計回贈率,如果大家係用EveryMile嚟儲Miles而唔係直用RC(如果唔明我講乜,就要睇番上篇文講有關RC同Miles嘅換領機制),EveryMile喺特選商戶上面「回贈率」仍然比較優勝。

簡單數學就係大家用Red Card喺Nintendo eShop買Switch Game可以有4%回贈,再用1RC=10 Miles換里數,即係話$100消費可以換到40 Miles;而用EveryMile就係$2=1 Mile,即係話$100消費可以換到50 Miles, EveryMile會比較優勝;又由於Visa Signature+5X最紅自主獎賞都係做到最高3.6%回贈,所以喺呢堆「輕便美食」用EveryMile就仍然比較優勝啦。

其次就係Visa Signature同Red Card其實覆蓋唔晒以上商戶,所以EveryMile仍然係有存在價值的。

「本地交通出行」Visa Signature同Red Card當然覆蓋唔到,其實「咖啡店及輕便美食」用「賞滋味」都未必可以覆蓋得晒,點解呢?因為Visa/MasterCard嗰堆Merchant Category Code(MCC)有時未必咁直觀咯。

根據滙豐官方對「賞滋味」嘅解釋,會包括「任何於香港的餐廳食肆的合資格簽帳。餐廳食肆將根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited及中國銀聯的商戶編號釐定。但不包括於酒席宴會、私人宴會、包場派對、設於酒店/百貨公司/俱樂部/會所內的飲食專櫃/商戶及其他簽帳類別的指定商戶所提供的餐飲服務的簽帳。」。

雖然滙豐一直都無好好解釋即係包括乜嘢MCC,不過打開Visa Merchant Data Standards Manual,我嘅不負責任推測就最少包括5812 Eating Places and Restaurants、5813 Drinking Places (Alcoholic Beverages) — Bars, Taverns, Nightclubs, Cocktail Lounges同埋5814 Fast Food Restaurants。

▼ 點擊圖片放大

而5814 Fast Food Restaurants就寫到明係包括Coffee Shops的,咁應該嗰堆「咖啡店及輕便美食」無死喇掛!?

唔係的,以Starbucks為例,無論香港定美國都有Starbucks被歸類成5411 Grocery Stores and Supermarkets同5499 — Miscellaneous Food Stores — Convenience Stores, Markets, Specialty Stores嘅情況。

以下係HongKongCard.com嘅案例,總有啲網友好有心機試的呢。

▼ 點擊圖片放大

美國都有類似情況,今次係Chase Bank:

▼ 點擊圖片放大

根據我嘅膚淺理解就係一啲無枱櫈、或者枱櫈係放咗喺商場Non-shop area但係就扮晒係舖頭範圍嘅Coffee Shop(香港特色,所以大家行商場行到攰儘管坐就OK),咁佢就有可能不被當成5814(for consumption either on the premises or packaged for carry out),而會變咗5411 Grocery Stores and Supermarkets同5499 — Miscellaneous Food Stores。

至於發卡銀行其實係被動嘅,因為用咩MCC係由Visa/MasterCard、收卡銀行、商戶3方協調決定,都真係你碌完發卡銀行先會知係咩MCC。

如果大家唔信我,我搵咗香港着數界權威小斯幫手,話說有網民畀滙豐賞滋味激嬲咗,小斯嘅答覆係「係唔知架,要靠試嘅」。其實連滙豐自己都唔會未碌先知,你同我又點會知呢。

▼ 點擊圖片放大

番嚟講番EveryMile $2=1 Mile,𠵱家寫到明呢堆Coffee shop係合資格嘅,就大大移除咗賞滋味嘅不確定問題,都係一個小進步嚟嘅。

至於「網上娛樂平台」,如果一啲單次購物項目例如喺Nintendo eShop買遊戲,Red Card就肯定係完美覆蓋喇。

至於一啲重覆性嘅消費例如Spotify同Netflix月費,就有行家同我講有機會計唔到Red Card,不過我就睇過小斯話係計的,咁我信小斯多啲嘅……

而我自己親身試驗係點呢?答案係「唔知道」,因為我一直都係用CRO Card畀錢,再每個月回贈等額Crypto,即係免費聽歌睇戲咯。

小結論係:

特選商戶$2 = 1 Mile回贈率的確比Visa Signature同Red Card高,覆蓋面同呢兩張卡略有不同,亦解決咗部分Coffee shop未被納入「賞滋味」嘅問題。

至於講Spotify同Netflix,well……其實我就唔應該攞第二啲卡同EveryMile比嘅……加上大家一個月畀到幾多錢呢啲「網上娛樂平台」呢,呢個我當打同Red Card打和Super啦吓!

總結就係:

如果你會儲Miles,加你想免費用Lounge/會幫襯Starbucks/入油/用嚟代替八達通搭車,你就考慮入手啦

至於我自己呢,就會主力用佢嚟做一啲「只有基本回贈」嘅消費,如上文所講$5=1 Mile其實好震撼的,亦係香港信用卡史嘅新一頁,影響之大足夠令我改變一吓我自己嘅用卡習慣。

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:銀行閑談 (145) — 匯豐 EveryMile卡 (中篇) — 有 Visa Signature 同 Red Card 仲有無需要申請呢張卡呢?】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。