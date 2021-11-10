滙豐系內信用卡大比拼　EveryMile卡值得申請嗎？

特選商戶簽帳$2＝1 Mile，就算你有Visa Signature同Red Card都會用得着

最後到最多人關心嘅本港交通出行、咖啡店及輕便美食、網上娛樂平台$2＝1 Mile，如果我已經有Visa Signature 5X賞滋味＋Red Card網購，咁EveryMile又用唔用得着呢？

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呢度要分2方面講，分別係「回贈率」同「覆蓋面」嘅問題。

首先係單計回贈率，如果大家係用EveryMile嚟儲Miles而唔係直用RC（如果唔明我講乜，就要睇番上篇文講有關RC同Miles嘅換領機制），EveryMile喺特選商戶上面「回贈率」仍然比較優勝。

簡單數學就係大家用Red Card喺Nintendo eShop買Switch Game可以有4%回贈，再用1RC＝10 Miles換里數，即係話$100消費可以換到40 Miles；而用EveryMile就係$2＝1 Mile，即係話$100消費可以換到50 Miles， EveryMile會比較優勝；又由於Visa Signature＋5X最紅自主獎賞都係做到最高3.6%回贈，所以喺呢堆「輕便美食」用EveryMile就仍然比較優勝啦。

其次就係Visa Signature同Red Card其實覆蓋唔晒以上商戶，所以EveryMile仍然係有存在價值的。

「本地交通出行」Visa Signature同Red Card當然覆蓋唔到，其實「咖啡店及輕便美食」用「賞滋味」都未必可以覆蓋得晒，點解呢？因為Visa／MasterCard嗰堆Merchant Category Code（MCC）有時未必咁直觀咯。

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根據滙豐官方對「賞滋味」嘅解釋，會包括「任何於香港的餐廳食肆的合資格簽帳。餐廳食肆將根據VISA國際組織、Mastercard Asia／Pacific (Hong Kong) Limited及中國銀聯的商戶編號釐定。但不包括於酒席宴會、私人宴會、包場派對、設於酒店／百貨公司／俱樂部／會所內的飲食專櫃／商戶及其他簽帳類別的指定商戶所提供的餐飲服務的簽帳。」。

雖然滙豐一直都無好好解釋即係包括乜嘢MCC，不過打開Visa Merchant Data Standards Manual，我嘅不負責任推測就最少包括5812 Eating Places and Restaurants、5813 Drinking Places (Alcoholic Beverages) — Bars, Taverns, Nightclubs, Cocktail Lounges同埋5814 Fast Food Restaurants。

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而5814 Fast Food Restaurants就寫到明係包括Coffee Shops的，咁應該嗰堆「咖啡店及輕便美食」無死喇掛！？

唔係的，以Starbucks為例，無論香港定美國都有Starbucks被歸類成5411 Grocery Stores and Supermarkets同5499 — Miscellaneous Food Stores — Convenience Stores, Markets, Specialty Stores嘅情況。

以下係HongKongCard.com嘅案例，總有啲網友好有心機試的呢。

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美國都有類似情況，今次係Chase Bank：

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根據我嘅膚淺理解就係一啲無枱櫈、或者枱櫈係放咗喺商場Non-shop area但係就扮晒係舖頭範圍嘅Coffee Shop（香港特色，所以大家行商場行到攰儘管坐就OK），咁佢就有可能不被當成5814（for consumption either on the premises or packaged for carry out），而會變咗5411 Grocery Stores and Supermarkets同5499 — Miscellaneous Food Stores。

至於發卡銀行其實係被動嘅，因為用咩MCC係由Visa／MasterCard、收卡銀行、商戶3方協調決定，都真係你碌完發卡銀行先會知係咩MCC。

如果大家唔信我，我搵咗香港着數界權威小斯幫手，話說有網民畀滙豐賞滋味激嬲咗，小斯嘅答覆係「係唔知架，要靠試嘅」。其實連滙豐自己都唔會未碌先知，你同我又點會知呢。

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番嚟講番EveryMile $2＝1 Mile，𠵱家寫到明呢堆Coffee shop係合資格嘅，就大大移除咗賞滋味嘅不確定問題，都係一個小進步嚟嘅。

至於「網上娛樂平台」，如果一啲單次購物項目例如喺Nintendo eShop買遊戲，Red Card就肯定係完美覆蓋喇。

至於一啲重覆性嘅消費例如Spotify同Netflix月費，就有行家同我講有機會計唔到Red Card，不過我就睇過小斯話係計的，咁我信小斯多啲嘅……

而我自己親身試驗係點呢？答案係「唔知道」，因為我一直都係用CRO Card畀錢，再每個月回贈等額Crypto，即係免費聽歌睇戲咯。

小結論係：

特選商戶$2 = 1 Mile回贈率的確比Visa Signature同Red Card高，覆蓋面同呢兩張卡略有不同，亦解決咗部分Coffee shop未被納入「賞滋味」嘅問題。

至於講Spotify同Netflix，well……其實我就唔應該攞第二啲卡同EveryMile比嘅……加上大家一個月畀到幾多錢呢啲「網上娛樂平台」呢，呢個我當打同Red Card打和Super啦吓！

總結就係：

如果你會儲Miles，加你想免費用Lounge／會幫襯Starbucks／入油／用嚟代替八達通搭車，你就考慮入手啦

至於我自己呢，就會主力用佢嚟做一啲「只有基本回贈」嘅消費，如上文所講$5＝1 Mile其實好震撼的，亦係香港信用卡史嘅新一頁，影響之大足夠令我改變一吓我自己嘅用卡習慣。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (145) — 匯豐 EveryMile卡 (中篇) — 有 Visa Signature 同 Red Card 仲有無需要申請呢張卡呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。