滙豐系內信用卡大比拼　EveryMile卡值得申請嗎？

繼續講呢張滙豐新上市嘅EveryMile卡。上期專欄回應咗無得飛嘅情況下，呢張主攻換Miles嘅信用卡到仲有無存在價值。咁我寫完上篇再寫中篇，就梗係認為呢張卡嘅基本回贈玩法仍然可以一戰，所以未睇嘅快啲睇番喇。

【無得飛換里數做乜？ 滙豐EveryMile「申請的意義」：按此】

雖然我認為呢張獨立嚟睇係用得過的，不過如果我已經有HSBC Visa Signature（＋5X賞滋味）同Red Card的話，我仲有無需要再開埋呢張EveryMile卡呢？又或者可以問，既然我都已經有Visa Signature覆蓋餐飲，再有Red Card覆蓋網購，我仲無需要再開埋呢張EveryMile卡呢？

今篇會將呢張EveryMile卡放喺滙豐嘅信用卡大盤上面，分析一吓EveryMile卡喺旅遊優惠、基本回贈、特選商戶回贈3方面同Visa Signature同Red Card比較下表現又點喇！

TLDR：如果你會儲Miles，加你想免費用Lounge／會幫襯Starbucks／入油／用嚟代替八達通搭車，你就考慮入手啦

EveryMile卡3大Offer

成張EveryMile卡嘅Offer可以大致分做3類，分別係

1. 特選商戶$2 = 1 Mile；

2. 其他簽帳$5 = 1 Mile；

3. 好多人都忽略咗嘅旅遊優惠，包括Agoda 85折同埋（呢個幾好）免費機場Lounge一年6次！

仲有啲濕濕碎碎嘅Cathay App $3,000減$300、免費旅遊保險同Visa禮賓服務我就唔花篇幅講喇。

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呢3大Offer到底Visa Signature同Red Card有無覆蓋到呢？回贈率嘅比較又如何呢？等我由第3點旅遊優惠開始講起啦。

旅遊優惠：其實Visa Signature都唔係免費用機場Lounge，不過EveryMile反而有喎

謎之音一句，今篇內容大致唔會離開滙豐個信用卡大盤，所以唔好話我係打手，點解呢？因為我比極都係呢3張卡比來比去，如果EveryMile完敗，代表呢張嘢係多餘的；如果EveryMile完勝，代表本身個卡盤有不足之處，所以我唔單止唔係打手，仲要係嚟踩台的，所以請各位高抬貴手好喇。

返嚟正題，喺個旅遊優惠入面，最吸引應該係可以最多一年免費使用6次「香港及海外指定」環亞機場貴賓室，呢個遠遠勁過Visa Signature嘅消費滿$1,500可以免費使用「香港」環亞機場貴賓室一次嘅優惠咯！

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咁「指定」又有幾指定呢？都有唔少地方，包括台北、倫敦、多倫多、伊斯坦堡、雅加達、吉隆坡、墨爾本等等，不過就無香港人最鍾意去嘅泰國同日本，點解呢？

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無咩點解，環亞本身就無覆蓋呢2個國家，不過呢個當然唔係藉口啦！滙豐大可以搵間喺泰國同日本有Lounge嘅公司合作加嘛！不過個事實就係環亞無日本同泰國咯。

所以單睇機場Lounge呢個位，EveryMile係比Visa Signature出色嘅。

至於Agoda 85折，Visa Signature就呢一刻都做緊呢個優惠，加上Agoda無時無刻都做緊折的，差在同邊間銀行做咁解，所以呢樣就真係無咩好提咯。

所以小結係：

Visa Signature真係做得比EveryMile差呀！（踩台Mode，OK？）

其他簽帳$5＝1 Mile，呢個真係唔好睇少，滙豐今次係好大手筆的

當大家注意力去晒特選商戶$2＝1 Mile，我就覺得呢個$5＝1 Mile仲震撼，因為呢個係超重量級嘅回贈計劃，仲要係完勝Visa Signature同Red Card的。

我明$5＝1 Mile對大家無咩吸引力，但係如果大家比較一下Visa Signature同Red Card對於「其他消費類別」嘅回贈處理，就會見到今次滙豐係好大手筆的。

Visa Signature：如果消費跌唔中5大最紅自主獎賞（賞世界、賞滋味、賞生活、賞家居、賞品味）之中任何一個，只會有基本回贈1倍，即係0.4%； 如果跌得中5大最紅自主獎賞，就多3倍，即係合共1.6%；再跌得中最紅自主獎賞，就最高額外5倍，即係合共3.6%



Red Card：如果唔係網購（4%）或超市消費（2%），只會有基本回贈1%

而EveryMile卡嘅$5＝1 Mile係咩意思呢？

EveryMile卡每$100消費會有20 Mile，以一般銀行價$1可以換到12-15 Miles計算，滙豐成本係$1.33–$1.67，即係話滙豐其實做緊所有消費1.33%-1.67%回贈；除非滙豐可以同AsiaMiles傾到佢肯用$1＝20 Miles賣畀佢（而我覺得唔大可能），否則滙豐喺EveryMile上面嘅基本回贈一定會比Visa Signature（0.4%）同Red Card（1%）高。

呢件看似大家唔關心嘅事其實係一件大事，牽涉到滙豐對成個卡盤嘅諗法，亦為「信用卡換Miles」寫下咗香港銀行史嘅新一頁，詳情我會另寫新文分享。

所以小結係：

Red Card同Visa Signature啲基本回贈做得真係差咯~

EveryMile回贈優惠又係點？請按【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (145) — 匯豐 EveryMile卡 (中篇) — 有 Visa Signature 同 Red Card 仲有無需要申請呢張卡呢？】