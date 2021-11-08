意大利東北三省Tre Venezie 白酒複雜多變

▲ 喝得多法國酒，不妨嘗試開拓意大利的葡萄酒世界。

中國有東北三省，意大利的釀酒區，同樣有東北三省Tre Venezie－－Veneto、Friuli Venezia Giulia及Trentino-Alto Adige。當中Veneto可能因為羅密歐與茱麗葉的故事而較為人熟悉，但原來它們都有一個共同點，就是種植白葡萄與紅葡萄的比例，都是前者佔優。

前一陣子，致力推廣意大利酒的Ciao Vino，就在席設Giando餐廳的午宴上，帶來了70多款意大利東北三省的葡萄，就讓Ciao Vino搞手之一Davy Leung推介一些特色的白酒。

▲ Ciao Vino搞手之一的Davy Leung，今次除了推介意大利的Still Wine，還有Sparkling Wine。（圖片：被訪者提供）

意大利既然是歐盟成員之一，加上地理位置，釀酒也會受到附近國家的影響，像奧地利、德國、法國、斯洛文尼亞（Slovenia）。舉例，Trentino-Alto Adige就有Gewurztraminer、Muller-Thurgau、Kerner及Riesling這些德國及法國也有的葡萄，Friuli就有與斯洛文尼亞共同擁有的冷門Vitovska葡萄。

雖然Veneto以Amarone紅酒聞名，但當地的Prosecco氣泡酒，也一樣受本地及海外愛喝酒的人士歡迎。而巧合的是意大利東北三省紅白葡萄的比例，白葡萄都佔77%-78%，這無形中就告訴大家，當然是喝它們最耍家的白酒啦！

▲ 意大利東北三省之一的Trentino。（圖片：Trentino Consorzio提供）

本土白葡萄逐個捉

Picolit：昔日用Picolit來製作的葡萄酒，是用來招呼貴族和神職人員，這些採用半乾葡萄造成的佳釀，是歐洲最出色而又最昂貴的。今天比較多是晚採，而且正如其名，意大利文解「小」，因此不多見，而且比較脆弱，葡萄要人手採摘。如果有機會試過La Roncaia酒莊的出品，便會發現充滿桃及杏脯等誘人的芳香，酒身踏實而甜美。

▲ La Roncaia, Picolit Colli Orientali del, Friuli, Picolit DOCG, 2013（375cl，$441，Amorosso）

Vitovska：Davy說Vitovska這葡萄只產自意大利Friuli Venezia Giulia產區東北面一個小鎮Carso，意大利以外能夠找到的，就只有巴爾幹半島的斯洛文尼亞Kras產區。釀製出來的乾身白酒，有梅果、香草、礦物等風味。

▲ Vodopivec, Vitovska, Venezia Giulia IGT, Friuli, 2015（$390，Bottega del Vino）：優雅、芳香，有酸度作支撐，餘韻長。

Garganega：是意大利最廣泛種植的白葡萄之一，主要集中在北部的Veneto及南部的西西里島。雖然廣泛種植，但Garganega的名字卻一點也不響亮，因為在酒標上是找不到其名，只有其風格——Soave（乾身白酒）或Recioto di Soave（甜酒），更為人熟悉。由於其多產的緣故，容易令某些釀酒師追求量多於質，因此Soave Classico可以說是質素的保證。像這枝Giannitessari酒莊的出品，因為來自1990年種植的火山土壤葡萄園，Davy表示，除了有礦物風味外，還帶點點鹹味，適宜配海鮮，將鮮味帶出來。

▲ Giannitessari, Perinato, Pigno, Soave Classico, DOC, Veneto, 2019（$298，Buonvino）

Nosiola：Davy說這葡萄曾經絕種，但多得Foradori酒莊拯救了這葡萄。主要的種植產區，是意大利東北部的Trentino。除了可釀製成乾身的白酒外，也有甜酒風格Vino Santo。Nosiola最明顯的風味，正如其名，意大利文就是榛子的意思，因此除了有花香、酸度外，榛子果仁的風味也很明顯。

▲ Foradori, Nosiola, Vigneti delle Dolomiti, IGT, Trentino, 2018（$530，Cheese Meets Wine）

Friulano：昔日稱作Tocai Friulano，因怕與匈牙利的Tokaji混淆，因此今只稱作Friulano，在Friuli及Veneto區盛產。Radikon酒莊這枝用生物動力農法（Biodynamic）製造的葡萄酒，葡萄經過長時間與皮接觸，而且不過濾、不澄清，但仍然感覺很clean，滿有風味，酸度適中。

▲ Radikon, Jakot, Venezia Giulia, Friuli, IGT, 2014（2016，500ml，$380，Wine Guru）

同場加映：國際性葡萄

提起國際性葡萄，離不開Chardonnay；而Trentino產區，更是以傳統的方法釀製氣泡酒，就像香檳一樣。像老字號酒莊Ferrari所出品的氣泡酒，便是用100% Chardonnay釀製，而Davy說Ferrari開始在瓶中作第二次發酵，更早於文獻。

▲ Ferrari, Giulio Ferrari, Riserva del Fondatore, Trento, DOC, 2008（$900，East Meets West）

另一款意大利常用的國際性葡萄，就是Pinot Gris，但在意大利稱作Pinot Grigio。在意大利的東北三省，尤其盛產Pinot Grigio。像Davy推介的這枝Scarbolo，雖說是Orange Wine，但只是色澤偏橙，但入口卻是一般的Pinot Grigio風味。Davy說因為Friuli鄰近斯洛文尼亞，因此也會釀製當地盛行的橙酒。如果不想飲Rose，又不想喝白酒，就可以用有少許單寧的Orange Wine來配襯食物。

▲ Scarbolo, XL, Ramato, Pinot Grigio, Friuli, DOC, 2016（$328，Kerry Wines）

Info

Amorosso Fine Wines：3590 5348

Bottega del Vino：9820 8204

Buonvino：6033 7813

Cheese Meets Wine：2543 8880

Kerry Wines：2169 7700

East Meets West Fine Wines：3955 1580

Wine Guru：9137 1942