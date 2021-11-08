【虛擬銀行】ZA Bank推出雙11限時活動優惠　申請税貸有機會享1%實際年利率

虛擬銀行ZA Bank推出雙11限時活動優惠，由即日起至11月30日，用戶可參與「雙11秘笈 狂抽$1111」活動，共9個活動優惠可贏取高達1,111元獎賞及其他優惠。

1. 申請税貸保證1%實際年利率

首1111位用戶使用優惠碼「TAX1111」申請5萬元或以上稅貸，可得到57折貸款優惠券。成功申請税貸20萬或以上、6至36期稅貸，更可保證獲得1%實際年利率。

2. 「出糧 FastPass」抽獎

啟動循環貸款產品「出糧FastPass」，即可抽高達1,111元獎賞。

3. 邀請好友賺獎賞

邀請好友成功開戶，並在開戶後14日內使用ZA Card在任何商戶消費一次，可賺150元現金獎賞；邀請好友貸款，更可賺最高5,000元現金。

4. 購物享11%回贈

用ZA Card於指定商戶消費即享11%回贈，回贈將以ZA Coins兌換。

5. 精品咖啡買1送1

用ZA Card於特選咖啡店買咖啡，可享買1送1優惠。

6. 保險產品1折

首200位用戶輸入優惠碼「GREAT11」購買指定保險產品，包括ZA人壽保﹑ZA癌症保及ZA心中保，即享首年保費1折優惠。

7. 繳費賺獎賞

用二維碼繳費即可抽高達1,111元獎賞。

8. 「ZA卡數師」清卡數

用「ZA卡數師」清首1萬卡數可享免手續費優惠。

9. 自己清卡數

經ZA Bank繳付信用卡數即抽高達1,111元獎賞。

責任編輯：嚴熹曼

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