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【消費優惠】FILA　裕華　6IXTY 8IGHT　雙11網店限時優惠

個人增值 07:00 2021/11/09

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. FILA：網店低至半價　2件額外7折

即日起至11月12日，FILA網店推出多重優惠，包括111元限量搶購區、精選服飾2件額7折及4件享額外5折。購物折後淨值滿1,699元即可免費獲贈FILA背包一個（限量）；折後淨值滿3,999元更可獲贈FILA行李箱一日（限量10個）。

FILA網店

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2. 裕華國貨：網店限時9折優惠

即日起至11月14日，裕華國貨推出雙11優惠，精選產品有限時9折優惠。另外，部分產品享有折上折優惠，低至7折。精選書籍低至20元起，彩豐精選優惠套裝低至73折。公價產品及網台優惠區產品除外。

裕華國貨網店

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    +4
    +3

3. 6IXTY 8IGHT：網店限時優惠低至4折

6IXTY 8IGHT推出雙11限時優惠，即日起至11月14日，網店精選貨品低至4折，最新款式內褲149元／5條。同時，買滿468元輸入優惠碼「68D11HK10」即享額外9折，全場買滿199元港澳區免運費。

6IXTY 8IGHT網店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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時裝服飾 著數優惠 FILA 全球大流行 香港經濟日報

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