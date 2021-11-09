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【理財二三事】屋企開支好難預？　家庭理財3定律　助你控制支出比例

個人增值 11:40 2021/11/09

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屋企開支好難預？　家庭理財3定律　助你控制支出比例

一個家庭的開支龐大是在所難免的事，善用收入，利用各種理財規則，在有限的金錢下就更易控制各項支出。「4321定律」、「80定律」、「31定律」是家庭理財3個主要法則，大家可按照自己家庭的生活習慣，選擇適合自己的定律，做好家庭理財。

1. 「4321定律」

  • 40%：投資

「4321定律」建議，家庭的收入總和中有40%可用作投資，現時儲蓄保險、外滙投資相對上可以帶來穩定回報，而債券、基金、股票等風險較高，必須按可承受的風險來選擇投資工具。

  • 30%：生活開銷

日常生活中雖然有很多鎖碎的支出，但亦要好好分配比例。30%所指的是日常必不可少的開支，包括衣、食、住、行的費用，有私家車代步或需要供樓的家庭，則包括有燃油費、保養費、房貸等開支。

  • 20%：儲蓄備用

除了投資亦要儲錢，利用銀行存款可以保障你在未來有一筆資金應付所需。市面上有不同類型的儲蓄計劃，比較和選擇適合的年期可以帶來更靈活的儲蓄生活，不會增加負擔。

  • 10%：保險

大部分人認為保險供款是一種負擔，它的回報較其他投資方法少，但同樣地，大家是屬於一種比較長遠的投資，保障每個家庭的來源者或自己若遇到意外情況時，不會面臨「零收入」的境況。

2. 「80定律」

「80定律」主要針對投資者將資金投放於股票市場的比例。這一個計算方法，是將80減去自己的年齡，就可以得出合適的比例。例如現在的你是30歲，而你該投資於股票的比例，則會是80—30＝50，換句話說，在30歲時應該投資於股票的比例應該為可投資資產約50%。

3. 「31定律」

「31定律」主要給予每月需要有供樓開支的家庭作參考。每月的房屋貸款還款額以不超過家庭月總收入的三分之一為宜，只要在這個範圍內，家庭的生活會過得輕鬆和愉快，否則生活充滿壓力，面對突發狀況的應變能力便有所下降，生活質量也會收到嚴重影響。

以上定律只是為家庭生活開支有一個參考指標，方便大家更容易分配財富，可按照個別家庭情況參考，當然也不可以忽略承受投資風險的能力。

 

責任編輯：區祖飛

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