【好去處】昂坪360纜車ｘBigBus敞篷巴士黃昏遊套票$283起　優惠期延長至11月28日

昂坪360纜車與BigBus（大巴士）於10月推出「360纜車∙ 敞篷觀光巴士黃昏遊」優惠套票，價錢為283元起，優惠將會延長至11月28日。

套票包括來回東涌至昂坪纜車門票及1程敞篷觀光巴士，並可選擇標準或水晶纜車車廂。乘客將首先乘坐纜車到大嶼山昂坪遊覽，然後返回東涌，再於黃昏時分乘搭敞篷觀光巴士，由東涌纜車站出發，途經赤鱲角南環路、青馬大橋及昂船洲大橋，終點為尖沙咀漢口道，乘客可以在巴士上欣賞沿途的黃昏日落景色。

另外，顧客若持有當日即日來回纜車門票或有效的「360全年通」，只需在下午2時30分前親臨東涌纜車站，加48元便可即時升級乘搭觀光巴士。不過即日名額數量有限，需向售票處職員查詢。

乘客可於推廣期內到訪前至少1天前，透過昂坪360官方網站預訂套票。名額先到先得，滿額即止。

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「360 纜車 ∙ 敞篷觀光巴士黃昏遊」套票 日期：11月13日，14日，20日，21日，27日，28日（逢星期六及星期日）

候車地點：昂坪360東涌纜車站地下停車場

觀光巴士開出時間：下午5時正（巴士開出時間將因應日落時間而調整，乘客請於到訪當日向售票處職員查詢）

班次：每天1班，45個座位

現場升級截止時間：當日下午2時30分 1. 來回纜車門票 （標準車廂） 及1程敞篷巴士黃昏遊票價 成人：283元

3至11歲小童：158元

65歲或以上長者：283元

0至2歲嬰兒：免費 2. 來回纜車門票 （水晶車廂） 及1程敞篷巴士黃昏遊票價 成人：363元

3至11歲小童：238元

65歲或以上長者：363元

0至2歲嬰兒：免費

責任編輯：李伊洛

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