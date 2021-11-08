【好去處】昂坪360纜車ｘBigBus敞篷巴士黃昏遊套票$283起　優惠期延長至11月28日

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【旅發局抽獎】旅發局辦跨年倒數邀MIRROR等演出 抽獎派3000門票須打針（附抽獎詳情）
昂坪360纜車與BigBus（大巴士）於10月推出「360纜車∙ 敞篷觀光巴士黃昏遊」優惠套票，價錢為283元起，優惠將會延長至11月28日。
套票包括來回東涌至昂坪纜車門票及1程敞篷觀光巴士，並可選擇標準或水晶纜車車廂。乘客將首先乘坐纜車到大嶼山昂坪遊覽，然後返回東涌，再於黃昏時分乘搭敞篷觀光巴士，由東涌纜車站出發，途經赤鱲角南環路、青馬大橋及昂船洲大橋，終點為尖沙咀漢口道，乘客可以在巴士上欣賞沿途的黃昏日落景色。
另外，顧客若持有當日即日來回纜車門票或有效的「360全年通」，只需在下午2時30分前親臨東涌纜車站，加48元便可即時升級乘搭觀光巴士。不過即日名額數量有限，需向售票處職員查詢。
乘客可於推廣期內到訪前至少1天前，透過昂坪360官方網站預訂套票。名額先到先得，滿額即止。
「360 纜車 ∙ 敞篷觀光巴士黃昏遊」套票
- 日期：11月13日，14日，20日，21日，27日，28日（逢星期六及星期日）
- 候車地點：昂坪360東涌纜車站地下停車場
- 觀光巴士開出時間：下午5時正（巴士開出時間將因應日落時間而調整，乘客請於到訪當日向售票處職員查詢）
- 班次：每天1班，45個座位
- 現場升級截止時間：當日下午2時30分
1. 來回纜車門票 （標準車廂） 及1程敞篷巴士黃昏遊票價
成人：283元
3至11歲小童：158元
65歲或以上長者：283元
0至2歲嬰兒：免費
2. 來回纜車門票 （水晶車廂） 及1程敞篷巴士黃昏遊票價
成人：363元
3至11歲小童：238元
65歲或以上長者：363元
0至2歲嬰兒：免費
責任編輯：李伊洛
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欄名 : 消費錦囊