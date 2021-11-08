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【ESG】再生能源大趨勢　蓋茨預言：30年後石油公司或變得一文不值

ESG投資 17:20 2021/11/08

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2021年聯合國氣候變化大會（COP26）現正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，各國應對氣候問題的對策及承諾成為全球焦點。隨着不同國家力爭實現碳中和的目標，加快能源轉型的進展，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）更大膽預言，30年後的石油公司或會變得「一文不值」。

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預計30年後石化巨頭或倒下

據《CNBC》報道，蓋茨在格拉斯哥舉行的氣候峰會期間指出，在再生能源日漸普及的情況下，可預視30年後石化產業的巨頭將會倒下，石油企業的市值將會大幅縮減，更有可能變得一文不值。

埃克森美孚（ExxonMobil，美：XOM）、英國石油（BP）和荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）等公司的股價過去5年都下跌，尤其是在新冠疫情爆發期間，石油需求大減，導致石油和天然氣公司面臨巨大損失。

美國最大的石油和天然氣生產商埃克森美孚去年虧損200億美元。目前該公司市值仍高達2,750億美元，但隨着美國等國家改變能源政策以應對氣候變化，以及汽車行業走向電動化，投資者對石油股的前景愈來愈懷疑。

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倡投資再生能源　未有直接持有石化公司

蓋茨認為，那些石化產業的龍頭，如果在積極轉型至再生能源的話，或許還有倖存的機會。​​​他一直倡導投資可再生能源和綠色技術，其投資組合也反映他對石化公司的悲觀看法，他曾在著作《如何避免氣候災難》中提到，旗下的基金會於2019年已再無直接持有天然氣與石化公司的持股。 

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色金融

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