【外滙前瞻】拉加德高調「放鴿」歐元向淡　英國加息落空　料1.34有支持

聯儲局上周四公布議息結果，宣布維持利率不變，並會於11月底開始縮減買債，每月減少150億美元，但就未提及加息時間。而歐洲央行總裁拉加德早前高調地表示，歐央行加息的可能性非常低，反駁市場預計明年10月會加息的說法。她指，歐洲通脹率雖高，但只是屬於暫時現象，要在明年滿足加息條件的可能性極低。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，美國的貨幣政策雖然偏向鴿派，不過美元滙率未見有跌幅，很可能是因為歐元比美元滙價更弱。

歐元滙價較美元更弱

此外，歐元區9月零售銷售按月亦下降0.3%，反映當地零售消費疲弱，加上歐洲極度依賴工業，當現時面對全球供應鏈短缺問題時，相信對經濟打擊更大，短期內歐元走勢偏淡。恒生投資服務有限公司研究團隊預計，本周歐元兌美元會向下行，支持位在1.1400，阻力位在1.1750。

英倫銀行於上周四亦宣布議息結果，市場原預計英國會成為第一個加息的G7國家，但結果落空，英倫銀行宣布維持利率不變，且繼續現行買債計劃，令市場大跌眼鏡。另外，英國同樣面對供應樽頸問題，當地又出現消費需求疲弱的現象，預期要於明年樽頸問題才會消退。消息一出，市場降低對英國加息積極性，英鎊一度下挫，但料於1.34美元水平有較大支持。恒生投資服務有限公司研究團隊預計，本周英鎊兌美元支持位在1.3400，阻力位在1.3700。

至於美滙走勢，美國10月非農就業人數增加了約50萬個，失業率降至4.6%，比預期好。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在93.45，阻力位在94.56。

責任編輯：嚴熹曼

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