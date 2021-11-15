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【旅發局抽獎】旅發局辦跨年倒數邀MIRROR等演出　今起登記抽獎派3000門票須打針（附抽獎詳情）

精明消費 10:00 2021/11/15

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旅發局宣布，12月31日晚在西九文化區舉辦「香港跨年倒數演唱會」，表演嘉賓包括男子組合MIRROR、歌手江海迦、許廷鏗及李幸倪，以及香港管弦樂團等。旅發局將會以抽獎形式送出3000張門票，名額1500個，每名得獎者將獲2張門票，抽獎將在即日起開始接受登記。旅發局表示，為配合政府防疫要求，得獎者及同行者均須在港完成接種新冠疫苗，入場要用「安心出行」。

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設免費入場及網上直播

旅發局過往2年因新冠疫情停辦倒數活動，今年斥資1,700萬元，首次在除夕夜舉辦戶外倒數演唱會，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。屆時，全新開幕M+博物館外牆大熒幕將亮起時鐘配合倒數。

跨年倒數演唱會更會以電視及網上直播至全球各地，同時亦會免費供市民親身入場觀看。由於須遵守現行社交距離措施，座位數目有限，加上預計反應熱烈，旅發局會以抽獎形式送出3000張門票，被抽中的1500名市民每人可獲2張門票，以邀請一名同行者，抽獎將在11月15日至11月24日接受登記。

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須完成接種新冠疫苗　入場須用「安心出行」

參加抽獎者須於本月24日或之前年滿18歲，登記時可提供一名同行者資料，同行者則須在上述日期或之前年滿12歲。旅發局指，為配合政府要求的防疫措施，登記抽獎者和同行者下月13日或之前，須於本港已接種兩劑新冠疫苗，曾確診新冠病毒或未成年者則只需打一針。得獎者若未符合以上條件，將被取消得獎資格。另外，當日進場要使用「安心出行」，並坐在指定座位。

旅發局表示，為阻止「黃牛黨」炒賣門票，抽獎採用實名制，參與抽獎者須填寫自己及同行者姓名和身份證號碼登記，中獎後須親自憑身份證及疫苗接種紀錄文件領取門票及入場，門票不得轉讓，抽獎結果12月3日公布。

    點擊圖片放大

「香港跨年倒數演唱會」門票抽奬

更多本地消閒娛樂好去處，即睇好去處懶人包

 

責任編輯：李瑩

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