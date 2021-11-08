【中美貿易戰】供應鏈危機重構全球貿易格局　中美關税戰有望緩和

環球疫情揮之不去，衝擊經濟各個層面。今年以來，國際航運價格飆升逾2倍，而近月美國港口更出現嚴重擠塞，進一步打亂了全球供應鏈。至於另一邊廂的中國出口卻大放異彩創出新高，港口同樣曾現堵塞情況，折射出在新冠疫情時代下，全球貿易格局已悄然重構，這不但關乎中國製造業及經濟轉型，也影響着美中貿易戰的未來發展。

疫情擾亂全球供應鏈 船運運費升勢不止



事實上，近2月全球供應鏈港口出現堵塞混亂，中國主要港口因發現新冠確診而封港檢測，暫停起卸貨櫃造成出口擁擠，貨櫃吉箱回流受阻。而美國亦因疫情導致碼頭工人短缺，延誤貨物下卸，加上萬聖節及年底聖誕節進口貨品急增令情況更糟，據報美國兩大港口創紀錄的外泊了約一百艘貨櫃船，可謂「蔚為奇觀」。此外，國際船運因此大兜亂，運費進一步飆升，波羅的海貨櫃運價指數在上半年升逾8成的基礎上，下半年短短4個月便再飛升4成。船期混亂兼運費升勢不止，加劇了全球供應鏈危機的形成。

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貿易逆差不跌反升 美中關税戰有望趨向緩和



疫情大流行快將踏入第3年，既重創了各國經濟，也再次重塑了生產鏈及全球貿易關係。當歐美政府為救經濟，大開水喉刺激消費，諷刺的是民眾拿到錢後並非去度假或外出用餐，反而更多的是花費在進口商品。據統計美國消費品需求整體較疫前增加逾兩成（2020年2月與2021年8月相比），今年首8月從亞洲運往美國的貨品亦急增了兩成半。這也說明了縱使美國對華狂加關稅，美中貿易逆差卻不跌反升，迫使拜登政府放下身段，表示將檢討美中貿易，不排除會下調或撤銷對部分中國貨品加徵的關稅。看來，美中關税戰有望趨向緩和，為未來的貿易談判營造有利氣氛。

中國防疫措施保障生產力 鞏固世界工廠地位



從另一方面看，疫情凸顯出國際航運的脆弱性及波動性，但卻鞏固了中國作為世界工廠及全球供應鏈中心的角色。美國特朗普時代對華發動貿易戰，令跨國企業意識到過於依賴單一國家進行生產的風險，促使部分外資廠商將中國的生產綫遷到越南和印度等亞洲國家。可是，一場大流行卻令各國政府防疫及應變能力原形畢露，跨國企業不得不重新檢視另設生產綫的步伐和部署。



相對於越南和印度等雄心勃勃的想打造中國生產替代國，中國防疫措施無疑十分嚴緊，不但保障了生產力，亦令供應鏈在疫情期間表現出強靱的穩定性，再次赢得外商的信心。同時，中國政府的信貸政策向製造業傾斜，有效地填補了產業鏈中的短板，藉此保持並提高製造業水平。因此，企業訂單回流全面復工的中國便是順理成章，成為外企最符合利益的選擇。

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無可否認，中國成為世界工廠是經過幾十年來增長的結果，圍繞中國工廠的產業鏈已充分優化，不但形成規模且在地區層面形成了產業集群，具有絶對的競爭力，也將仍然是主要的製造業樞紐，目前美日試圖將供應鏈多元化，更多的是應急和補充手段，越南印度仍無法對中國製造業構成替代。製造業所謂的「轉移」，實質是中國供應鏈的「溢出」，反而形成一種更為密切的相互嵌套關係，疫情防控表現似乎強化了以中國為中心的供應鏈網絡。

出口激增推動經濟增長 內循環轉型仍未發力



值得關注的是，新冠疫情下中國經濟轉型似乎出現了微妙的內外形勢變化。中國政府致力推動「內循環」，刺激內需以減輕依賴出口作為拉動經濟增長的份量。從數據上看，中國消費增長反覆，下半年7至9月的三個月份，零售銷售同比增長分別是8.5%、2.5%及4.4%，雖受去年比較基數影響，但似乎仍未達2019年疫前8.0%的水平。這反映了民眾擔憂疫情，節約開支以增加儲蓄的積榖防饑心態，拖延了「內循環」以及經濟再平衡的進程。



然而，中國出口在疫情下卻顯得特別亮眼，以人民幣計價，首三季度同比強勁增長22.7%，9月份經季節調整亦飆升21.6%，出口激增雖有利中國經濟在疫情期間保持穩定增長，但也折射出西方購物需求對中國影響也在上升。今年9月，中國對美貿易順差達到單月破紀錄的420億美元，倘若中國未能扭轉對海外市場的過度依賴，對外與歐美貿易摩擦的緊張關係就難以改善，對內則經濟轉型可能難以有效推進，「內循環」未能發力，經濟增長再回到靠出口作為主要增長引擎的老路依然難以抹殺。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。