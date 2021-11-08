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【消費優惠】港鐵加碼送2萬個400元優惠券　今日下午2時MTR手機App開搶

精明消費 13:25 2021/11/08

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港鐵早前曾送出500萬電子優惠券，大受市民歡迎，今日（8日）港鐵再加碼推出「一Click即搶全城賞」優惠，於下午2時起派發合共850萬、超過2萬個電子優惠券名額，可於港鐵旗下商場使用。

今次港鐵將會派發2萬個400元指定類別電子優惠券及1000個500元的時裝及美容電子優惠券。港鐵MTR Mobile登記用戶可於11月8日下午2時起，於MTR Mobile手機應用程式內領取電子優惠券，名額先到先得，每位登記用戶最多只可領取每款電子優惠券一次。

400元優惠券會以4張100元電子優惠券形式發放，優惠券需於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的「時裝、皮鞋及手袋、運動用品、 童裝、視光用品」、「美容」、「電器及電訊」及「鐘錶及首飾」類別商戶（每類別各一張優惠券），消費滿400元方可使用1張優惠券。

500元的時裝及美容電子優惠券需於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的「時裝、皮鞋及手袋、運動用品、 童裝、視光用品」及「美容」類別商戶，消費滿2,000元方可作500元使用。

■3步領取優惠券攻略■

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    +2

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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