【虛擬貨幣】成立只為當以太坊「好幫手」？　解構Polygon架構

比特幣上周在61,000至63,000美元區間徘徊，未能突破之前高位，一周升0.01%，上周五報62,231美元; 以太幣亦是窄幅上落，一周升2.8%，於上周五報4,537美元。

香港證監會副行政總裁梁鳳儀出席香港金融科技周論壇時表示，證監會和金管局正在密切聯繫，檢視有關加密貨幣交易的相關監管框架，包括探討是否接受加密貨幣相關的ETF，以及允許散戶透過綫上券商投資加密貨幣的可能性，有機會在年底宣布。

而美國國會議員Tom Emmer和Darren Soto於11月4日致函美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler，呼籲SEC批准基於現貨比特幣資產的ETF交易產品。他們質疑為何SEC願意接受基於比特幣期貨的ETF交易，而不同樣接受基於現貨比特幣的ETF交易，而波動性亦可能較比特幣現貨ETF大很多。

今周繼續介紹ix加密貨幣指數另一新加入成分貨幣Polygon。Polygon區塊鏈原名叫Matic network，它的幣名是Matic，後來區塊鏈改名叫Polygon，但幣名不改，仍然叫做Matic。Polygon整個10月上漲71.7%。

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Polygon創立的初衷是想做以太坊的「好幫手」。以太坊在設計初期，每秒約只能進行10至20個交易，但由於使用者人數及交易量大幅增加，系統也逐漸無法負荷，導致交易嚴重延遲，Gas費用（交易手續費）也隨之上升。而相比一般支付平台如Visa、Paypal每秒均能處理數千筆交易。以太坊希望藉着ETH 2.0升級來解決所面對的問題，但過程需要3至4年時間之久，因而出現了不少團隊嘗試解決以太坊問題，而Polygon就是其中之一。

而Polygon不同之處是企圖打造一個區塊鏈框架，同時也讓不同的智能合約之間可以彼此互通，它的目的就是實現Defi跟NFT在不同的Layer 2項目進行跨鏈，打造更有效率的區塊鏈世界。目前區塊鏈中擴容的方式，大致可以分為Layer 1和Layer 2，擴容是指能夠改善區塊鏈的運算速度從而提升交易效率。Polygon是一種Layer 2的擴容方案。

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究竟Layer 1和2有甚麼分別呢？Layer 1就是直接在原本的區塊鏈上進行修改，像是更改區塊大小等等，因此被稱為鏈上擴容。Layer 2則是在區塊鏈外進行操作，因此被稱為鏈下擴容。Layer 2除了可以擴展性能之外，可以將更多更覆複雜的需求轉移到鏈下進行，使得主網上不能實現的一些功能都可以在鏈下實現。比如像比特幣幾乎沒有智能合約的公鏈，在Layer 2技術成熟之後，也可以實現像以太坊一樣的智能合約的功能擴展需求。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，上周五報16472點，一周升5.1%；ix比特幣指數報14843點，一周升1.4%；ix以太幣指數報38983點，一周升5.8%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 16472 +5.1%（+795） ix比特幣指數 14843 +1.4%（+200） ix以太幣指數 38983 +5.8%（+2148） *截至2021年11月5日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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