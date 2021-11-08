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【大灣區】內地129間高校招收香港2022年DSE考生　可於明年3月1日起網上報名

個人增值 14:55 2021/11/08

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國家教育部早前公布2022／2023學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的具體安排。參與文憑試收生計劃的內地高等院校將增加至129間，分布內地21個省或直轄市及一個自治區，並接受2022年香港中學文憑考試考生報名。

廣東省的大學有21間，當中包括中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師範大學、深圳大學、廣州大學、汕頭大學等。

【前海管理局啟動校園招聘　首次設面向港澳人士職位：按此

有意參加2022／2023學年文憑試收生計劃的學生，可於2022年3月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於4月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於4月30日前繳交報名費（460港元），各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料安排面試。院校將於2022年7月底公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

有關文憑試收生計劃的詳情，請瀏覽教育局網頁。此外，為讓學生、教師和家長更了解文憑試收生計劃的具體安排及提供院校資訊，教育局與國家教育部將於今年12月4至10日合辦「2022／2023學年內地高等教育展（網上博覽）」，詳情稍後公布。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。內地大學升學資助計劃2022／2023學年的申請詳情，將於2022年年中公布。

 

責任編輯：鄭樂怡

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