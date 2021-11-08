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【理財二三事】唔想再做月光族？　4步幫你輕鬆累積財富

個人增值 16:40 2021/11/08

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「及時行樂」成為時下年輕人生活模式，但亦令他們養成「月月清」的習慣，如何善用理財工具輕鬆儲蓄呢？參考以下4個理財方法，助你擺脫月光族。

1. 戒掉衝動式消費

月光族的消費模式是「月月清」，習慣一出糧便消費，又或者見到喜歡的物品會立刻買，着眼於即時的享受，缺少對未來的規劃。

戒掉衝動式消費最實質的做法，是在每次想購買的時候，先花數分鐘考慮「需要」和「想要」兩個問題，盡可能讓自己考慮多數天才作出決定。這樣可以控制日常開支，每日省下的錢更可以做其他投資。

2. 善用儲蓄工具

儲蓄是常用的理財方法，有人會設立目標每日儲起某個金額，少至十元八塊不斷累積。除此之外，銀行定期存款以及儲蓄保險這2種回報穩定而風險較低的儲蓄工具，也是不少人的展開儲蓄第一步的選擇。

3. 運用投資工具

市面上有不同的投資產品，大家可需按自己能承受的風險作出適當投資，這樣可以為自己財富上增值和取得回報。最常見的投資工具包括儲蓄保險、外滙投資、債券、基金、股票等，各種工具的操作和預期回報都不同，想減低風險，大家一定要做好功課，了解清楚該項投資才好作出決定。

4. 創造被動收入

若然有足夠本金，同時又想增加額外財富，就可以計劃創造被動收入。創造被動收入方法有很多種，有些人會按自己的興趣學一門技能，希望創一番事業，亦有人靠投資股票、基金、外幣等投資。當然，資金充裕的話可以購買住宅、鋪位、車位，以賺取租金收入。

 

責任編輯：區祖飛

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