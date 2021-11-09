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【消費優惠】卓悅雙11購物狂歡月　輸入優惠碼最高減150元　指定產品$11限時搶

精明消費 10:30 2021/11/09

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化妝品連鎖店卓悅於11月舉行「購物狂歡月」，會於門市及卓悅香港貓網上平台同步進行優惠。

由即日至11月15日，顧客於網上平台購物滿1111元，可使用「ENJOY111」優惠碼，即減111元；購物滿599元，則可使用「ENJOY50」優惠碼，即減50元（一口價及平台商品除外）。此外，如顧客購買指定獨家品牌產品滿499元，可用「VVIP50」優惠碼，最高即減50元；買滿899元可用「VVIP150」優惠碼，最高即減150元。

其次，卓悅門市及網上平台也有「$11限時搶」優惠，嬰兒沐浴露 、香水、潔面及化妝產品每件皆以11元發售。同時，該公司也有「雙11購物賞」，由即日至11月10日，顧客在門市及網上平台購物滿1111元，可獲贈12頭紅燒鮑魚2罐。至於卓悅會員凡於9月及10月期間購物任何金額，可於11月11日獲得1張11元電子優惠券。

另一方面，由即日至11月30日，顧客於卓悅門市及網上平台購買指定品牌面膜產品，可享有89折優惠。優惠詳情請瀏覽卓悅優惠網站

 

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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