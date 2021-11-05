全民「安心出行」引熱議 使用八達通技術會否更便民？

作為防疫措施之一，自11月1日起，，政府強制市民在出政府大樓、辦公處所及公共街市等地方時，必須使用「安心出行」流動應用程式。有關措施引起社會熱議，特別是對較少接觸科技應用的長者或無家人士帶來困擾。

不少不懂使用「安心出行」流動應用程式的人士，因而被拒之於街市或指定處所門外，令沒有使用「安心出行」的人心不安。

坊間有意見提出，認為政府可以收集八達通或身分證資料，代替「安心出行」或填寫實體表格。事實上，利用八達通一樣可以做到同樣追蹤效果，最少在搭車及小額消費上都能回饋大量數據作分析用途，加上八達通不必實名登記，就更加去除了用戶被跟蹤人的憂慮。

近日有消息傳出，指政府為了解決長者不用智能手機無法「安心」，決定研究以拍卡方式來紀錄長者行蹤，從而填補「安心」覆蓋不了的用戶。但部分年紀較大的長者們都行動不便，既又要掛住拍卡，又要掛住付費，看來實際應用時也有一定難度。

這邊廂，有市民對使用「安心出行」流動應用程式感到困擾，但那邊廂卻有商家藉此找到商機，例如一眾二手手機或平價手機專賣店的生意。

不少人因應政府的強制「安心」令，而專門找舊二手機來專門作「安心」之用。 難怪薑餅人也察覺近日人手兩部機的港人人數是明顯增加了。

這類用戶目標均為平價不逾千元的手機，相信經典品牌諾基亞近日的生意必定不錯。而在個別網站諾基亞的千元以下手機竟然全線斷市，比iPhone還要好賣，諾基亞香港也真的要多謝特區政府。