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【職場調查】英全職員工周薪中位數約6,538港元　疫下低薪僱員薪酬浮動幅度大

個人增值 13:00 2021/11/07

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根據英國國家統計局（Office for National Statistics）數據顯示，21歲以下的勞動力和從事低薪工作的上班族，在新冠疫情期間，薪酬浮動幅度最大，大部分都先跌後回升，而且升幅頗大；他們大多是依靠體力工作為主的建築工人，導致這部分工種的性別工資差距進一步擴大。

【勞工短缺求職人數卻大減 英國企業高價搶人：按此

疫情下薪酬浮動幅度大

該局數據顯示，2021年4月全職員工的每周薪金中位數為611英鎊（約6,538港元），比上年同期增長4.3%。但由於新冠疫情影響，某些工種的薪酬浮動幅度更大。

16歲及17歲的僱員工資，在2019年下降了11.4%，然後在2020年增長12.5%；建築工人的周薪，在2020年下降了10.4%，然後在2021年增長了16.8%；製造業員工亦在2020年下降3.1%，然後受益於經濟復甦，在2021年增長8.3%。地區之間薪酬升幅也十分不同，2021年北愛爾蘭每周收入增長8.8%，而倫敦只增長1.1%。

【就業調查：35%移英港人已就業 9成受訪者移英不足1年：按此

性別薪酬差距　今年4月7.9%

英國國家統計局收益主管Nicola White表示，2020年受影響最嚴重的群體，在今年的薪酬增幅最為顯著，例如年輕人、男性和從事最低收入工作的人，同時令性別薪酬差距進一步擴大。去年4月性別薪酬差距為7%，但在疫情下，今年4月的差距升至7.9%。

投資公司Hargreaves Lansdown的高級個人理財分析師Sarah Coles稱，性別薪酬差距受人們生活方式，以及工作的靈活性影響。女性在40歲後，因需要照顧家庭，工作機會減少，導致收入減少，導致性別薪酬差距變大。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：疫市英國低薪僱員 薪酬浮動幅度大

＝＝＝＝＝

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欄名 : 職場百科

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